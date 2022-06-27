تقديم الصف الاول الثانوي 2023 رابط وخطوات التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تقديم الصف الاول الثانوي 2023 هي واحدة من كلمات البحث الدلالية التي بكثير البحث عنها من طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية خاصة من بعد إنتهاء إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022 وجدير بالذكر أن جميع نتائج الشهادة الاعدادية في مصر ومحافظاتها قد ظهرت بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية ومن بعدها توجه الطلاب للبحث عن القبول في الصف الأول الثانوي وكذلك الشروط اللازمة والأوراق المطلوبة وفي نفس السياق يتم فتح باب التقديم للطلاب في المرحلة الثانوية بنوعيها العامة والفنية خلال فترة الإجازة الصيفية ولمدة شهرين متواصلين ومن خلال موقعنا ثقفني نوفر لكم كل ما يتعلق بتقديم الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2022-2023 تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.

تقديم الصف الاول الثانوي 2023

اعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي والذين نجحوا في اختبارات الشهادة الاعدادية عن الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-20220 يجب أن نعلكم بأمر هام وهو ومن التقديم في رغبات التنسيق يكون من بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم المصرية على أن تكون قائمة تلك الرغبات هي الحديثة والمعتمدة من الوزارة وفي خلال الفقرة التالية سوف نتعرف على خطوات التقديم للصف الاول الثانوي .

خطوات تقديم الصف الاول الثانوي 2023

طلاب الشهادة الإعدادية يمكنكم الآن التقديم للقبول في الصف الأول الثانوي من خلال إتباع الخطوات الأساسية التالية:

المرحلة الأولى يقوم فيها الطالب بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم المصرية من الرابط

المرحلة الثانية يقوم فيها الطالب يبدأ الطالب الدخول على الصفحة الأساسية المختصة بتقديم الصف الاول الثانوي ومن ثم يقول بتسجيل كافة البيانات المطلوبة في الحقول المختلفة الموجودة أمامه والتي تتمثل في الاسم وكذلك درجات الطالب في الصف الثالث الاعدادي بالأرقام والحروف .

المرحلة الثالثة يقوم الطالب بإدخال أسماء المدارس التي يود الالتحاق بها في خلال النطاق السكني التابع له ومن ثم إرفاق بعض المستندات المطلوبة للتقديم والضغط على أيقونة حفظ ومن ثم بعد ذلك متابعة تقديم الطلب.

وبالفقرة السابقة نكون تعرفنا على كل ما يخص تقديم الصف الاول الثانوي بالخطوات اللازمة وذكر رابط موقع التقديم.