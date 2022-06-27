نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البحث عن طلب مقدم برقم الجواز وزارة الخارجية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتوالى وزارة الخارجية السعودية في تقديم الخدمات الإلكترونية، وأبرزها خدمة البحث عن طلب مقدم برقم الجواز وزارة الخارجية وذلك من خلال منصة إنجاز الإلكترونية، هذه الخدمة منحتها الوزارة لمواطني المملكة والمقيمين بها أيضًا، حتى يتم تخفيف العبء عليهم، وتقدم المنصة كافة خدمات التأشيرات الخاصة بوزارة الخارجية بعدة شروط وضعت من قبل الوزارة.

البحث عن طلب مقدم برقم الجواز وزارة الخارجية

تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة للسير في تيار التقدم التكنولوجي، فقد قامت بمساعدة المواطن والمقيم بها في معرفة نتائج البحث برقم الجواز فور تنفيذ عدة خطوات سهلة وسريعة كالآتي:

الدخول إلى المنصة الإلكترونية إنجاز أو منصة التأشيرات.

ستجد أيقونة تسمى”استعلام” اذهب إليها.

املأ بيانات الاستعلام الموضحة على الشاشة مثل، ( كتابة رقم الطلب بطريقة صحيحة، إدخال رقم الجواز خاصتك، أخيرًا أكتب الكود المرئي في مكانه الصحيح).

قم بمراجعة البيانات قبل تأكيدها.

في النهاية يتم الضغط على خانة استعلام.

شروط الحصول على تأشيرة المملكة العربية السعودية

تضع كل دولة شروط خاصة بها للحصول على تأشيرة للدخول إلى أراضيها، وقد وضعت أيضًا المملكة عدة شروط يجب توافرها وهي كالآتي:

أولًا صلاحية جواز السفر لمدة تتراوح بين ٦ إلى ٧ شهور.

ثانيًا توافر ما لا يقل عن صورتان شخصيتان حديثتان لمقدم الطلب بخلفية بيضاء.

ثالثًا يتم تقديم طلب التأشيرة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية السعودية.

رابعًا عند طلب إصدار التأشيرة، عليك التأكد من دفع كافة الرسوم الخاصة بالطلب،

حسب نوع تأشيرتك، وتوافر إيصالًا يثبت ذلك، رسوم تأشيرة المغادرة النهائية للمملكة تكون مجانًا، بينما رسوم تأشيرة التمديد تقدر بمبلغ ١٠٠ ريال سعودي، أما التأشيرة الخاصة بتجديد الجواز السعودي لمدة ٥ سنوات، فقد بلغت ٣٠٠ ريال سعودي.

خامسًا وأخيرا، عليك معرفة رقم الطلب الخاص بك.

من خلال سطور مقال البحث عن طلب مقدم برقم الجواز وزارة الخارجية قد عرضنا لكم الخطوات الصحيحة لنجاح البحث، أيضًا شرحنا لكم شروط الحصول على تأشيرة المملكة العربية السعودية، وقيمة كل تأشيرة وكل هذا يتم من خلال منصة إنجاز الإلكترونية.