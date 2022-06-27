كيف أسجل في الضمان المطور وشروط التسجيل عبر موقع sbis.hrsd.gov.sa

كيف أسجل في الضمان المطور من أكثر الأسئلة التي يتم تداولها داخل عمليات البحث بصورة كبيرة، وذلك بهدف الاستفادة من النظام الاجتماعي الجديد التي أطلقته الحكومة السعودية لتقديم الدعم المادي للفئة الأكثر استحقاقًا لذلك الأمر، وبالتالي نجد أن عملية التسجيل ترتبط بمجموعة من الشروط، وهذا ما سنتطرق إليه داخل هذا المقال.

كيف أسجل في الضمان المطور

يتم التسجيل في الضمان المطور بالشكل الصحيح من خلال اتباع هذه الخطوات الآتي ذكرها:

تتمثل أولى خطوات التسجيل بقيام المتقدم بالدخول على الموقع الرسمي الخاصة بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية السعودية.

بعد ذلك يقوم المتقدم بالدخول على أيقونة تسجيل حساب جديد.

ومن هنا تأتي خطوة تسجيل البيانات التي تطلب من المتقدم على الصفحة، فهي عبارة عن كتابة اسمه وكلمة المرور الخاصة به.

بعد ذلك يتم إدخال الكود المرئي، وذلك بهدف التحقق من تسجيل البيانات التي أدخلها المتقدم.

ثم يقوم المتقدم بالدخول على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام التي تخص موقع الضمان المطور.

بعد ذلك يقوم المتقدم بالدخول على أيقونة التسجيل، وبالتالي يكون لدى المتقدم حساب خاص به في موقع الضمان المطور.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

حتى لا تفشل عملية التسجيل داخل الضمان الاجتماعي المطور، فيجب الالتزام بشروط الضمان المطور التي سوف نعرضها بهذا الشكل الآتي:

يجب أن يكون لدى المتقدم جنسية سعودية، وذلك بالإضافة أن يكون لديه إقامة دائمة داخل السعودية.

بينما لابد ألا يكون لدى المتقدم أي أصول مالية أو عقارات باسمه.

كما نجد أن المرأة الغير السعودية تستحق أن تسجل داخل الضمان الاجتماعي المطور، وذلك في حال إن كانت مطلقة أو أرملة ولديها أطفال سعوديين.

أيضا يجب أن يتم استيفاء المستندات الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وفي الختام نكون قد أوضحنا لكم الإجابة الخاصة بسؤال كيف أسجل في الضمان المطور بصورة صحيحة، كما عرضنا أيضًا الشروط الخاصة بالتسجيل داخل هذا النظام، حتى تتم عملية التسجيل بشكل صحيح، وبالتالي سيعود ذلك بالاستفادة على الفئات الأكثر احتياجًا لذلك الدعم المقدم من تلك الخدمة الاجتماعية.