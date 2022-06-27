الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات وأنواع المخالفات التي لا يجوز التصالح فيها

يبحث الكثير من المواطنين في معظم محافظات الجمهورية على كيفية الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات عن طريق الإنترنت، حتى لا يذهب المواطن إلى المصالح الحكومية وينتظر لفترات طويلة ويتم إهدار الوقت، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال خطوات سهلة وبسيطة يقوم المواطن بتنفيذها داخل المنزل دون بذل مجهود كبير وفى أقل وقت ممكن.

الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات

أتاحت وزارة الداخلية موقع للمواطنين وأطلقت عليه اسم النيابة العامة المصرية لتسهل على المواطن عملية الاستعلام عن مخالفات المرور للعام الجديد ٢٠٢٢، لذلك سوف نقوم بشرح خطوات الاستعلام فيما يلي :

في البداية يلزم عليك الدخول على موقع النيابة العامة المصرية الخاص بخدمة المرور.

سوف تظهر لك الصفحة الرئيسية للموقع التي تخص خدمة المرور

بعد ذلك يجب عليك الضغط على قائمة الاستعلامات، ثم قم بالضغط على كلمة استمرار الموجودة في آخر الصفحة.

سوف يظهر لك مباشرةً اختياران عن الاستعلام واحد عن مخالفات رخص المركبات والثاني مخالفات رخص القيادة.

نقوم بالضغط على مخالفات رخص المركبات.

بعد ذلك سوف يظهر لك صفحة جديدة مخصصة لمخالفة المركبات.

يلزم عليك كتابة كافة البيانات المطلوبة وسوف يأتي إليك اختيار نظام اللوحة سواء حروف أو أرقام أو أرقام فقط لا غير.

بعد ذلك يلزم عليك كتابة رقم الرخصة بالكامل.

بعد كتابة كل البيانات يلزم عليك الضغط على قائمة باسم إجمالي مخالفات المرور.

في النهاية سوف يظهر لك مباشرةً بيان بجميع المخالفات المتواجدة على المركب الخاص بك.

بعض المخالفات التي لا يتم التصالح فيها

قيادة مركب بدون فرامل.

قيادة مركب في اتجاه عكس الطريق.

تعمد السائقين على تعطيل حركة المرور.

الاعتداء على رجال المرور.

طلب السائق أجرة أكثر من المسموح بها.

امتناع سائق المركب من تقديم بلاغ عن تسببه في حادث أصاب بعض الأشخاص.

وفي ختام هذا المقال لقد قمنا بتوضيح وشرح خطوات كيفية الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات داخل المنزل في أسرع وقت ممكن دون بذل مجهود كبير عن طريق الأنترنت عبر موقع النيابة العامة المصرية، وأيضًا معرفة بعض المخالفات التي لا يتم المصالحة معها.