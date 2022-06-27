بطريقة المطاعم.. صوص البروستد الحراق البرتقالي والأحمر بكل أسراره

هناك العديد من الأشخاص محبي تناول المأكولات السورية المختلفة أو غيرها من الأكلات العربية لا يستمتعون بتناول الوجبات دون تناولها مع أنواع الصوص المختلفة، ويعد صوص البروستد أحد أهم هذه الصوصات المفضلة لدى الكثيرين، لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقعنا المتميز طريقة تحضير صوص البروستد الحراق بكل سهولة.

صوص البروستد الحراق

لكل محبي تناول الأكلات الحارة يمكنك اليوم تناولها مع صوص مختلف في الطعم وهو صوص البروستد الحار، وإليكي طريقة تحضيره فيما يلي:

المكونات

عدد 6 فص من الثوم.

وعدد 5 ملعقة كبيرة من الزبادي البلدي.

عدد 2 ملعقة من الجبن الكريمي السائلة.

عدد 2 ملعقة ونصف من المايونيز.

ملح حسب الرغبة.

عدد 5 ملاعق كبيرة من الماء الفاتر.

طريقة التحضير

في البداية قومي بتقشير فصوص الثوم، وضعيها في المفرمة لتصبح ناعمة جدًا.

أحضري الخلاط وضعي به الجبن الكريمي السائلة.

أضيفي إليه فصوص الثوم.

ضعي عليهم المايونيز.

قومي بإضافة الزبادي البلدي.

ضعي خمسة ملاعق من الماء الفاتر.

أضيفي إليهم الملح حسب رغبتك.

قومي بوضع كمية مناسبة من الشطة.

الآن شغلي الخلاط عدة مرات حتى تختلط المكونات سويًا.

احضري برطمان من الزجاج.

قومي بغلي كمية من الماء النقي في وعاء.

ضعي البرطمان في الماء لمدة دقيقة، ثم قومي برفعه من الماء وصفيه جيدًا.

ثم اسكبي خليط صوص البروستد في البرطمان.

وبعدها ضعي في الثلاجة وأخرجيه قبل الاستخدام بقليل حتى يهدأ.

يمكنك وضع عدد أكثر من فصوص الثوم في حالة أنك تحتاجين إلى زيادة طعم الثوم به.

يمكنك التقليل أو الزيادة في الشطة في حالة أنك تريدي زيادة الطعم الحراق.

كما أنه بإمكانك زيادة المكونات عامةً ومضاعفتها لتحضير كميات تكفي أفراد كثيرة.

احتفظي بالخليط في الثلاجة لمدة أسبوعين كحد أقصى.

في نهاية الحديث عن صوص البروستد الحراق، فقد قدمنا لكم طريقة عمله بسهولة في المنزل حتى لا تحتاجي إلى الذهاب إلى المطاعم لتناوله وطريقته سهلة وبسيطة، كما قدمنا لك طريقة حفظه، وعليك بتعقيم البرطمان قبل الاستخدام مباشرةً حتى تضمني نظافته.