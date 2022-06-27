نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر برنامج تكافل وكرامة من أبرز الخدمات الاجتماعية التي وفرتها الحكومة المصرية مؤخرًا بهدف إعانة المواطنين على ظروف الحياة الصعبة، وبناء على ذلك نجد أن البحث المستمر بخصوص رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة لم يأت من فراغ بكل تأكيد.

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية رابط مخصص للاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد على كل متقدم لذلك البرنامج، وإليكم الرابط المخصص للبوابة والتي أطلقته الوزارة مؤخرًا بوابة الاستعلام والشكاوى.

طريقة الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة

تتم عملية الاستعلام بالشكل الصحيح عن طريق اتباع تلك الخطوات الآتي ذكرها:

في البداية يقوم الشخص المستعلم بالتوجه مباشرة إلى رابط البوابة، ومن بعدها يقوم بالذهاب على أيقونة استعلام الظاهرة أمامه بالصفحة.

ثم تأتي خطوة إدخال الرقم القومي الخاص به بصورة صحيحة، حتى تتم العملية بالشكل المطلوب.

ومن بعدها يقوم بالذهاب على أيقونة استعلام، وسيتمكن بعدها من التوصل إلى كافة البيانات الخاصة به داخل برنامج تكافل وكرامة.

طريقة تسجيل شكوي لبرنامج تكافل وكرامة

تتم عملية تسجيل الشكوى إلكترونيًا بصورة صحيحة خالية من أي أخطاء عن طريق الالتزام بهذه الخطوات الآتي ذكرها:

بعد أن يدخل المتقدم على صفحة البوابة الإلكترونية للاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة، فيقوم بعدها بالنقر على أيقونة تسجيل شكوى.

ومن ثم تأتي خطوة إدخال البيانات الخاصة به، والتي تتمثل في تحديد المحافظة التابع إليها، ومن ثم تحديد الإدارة والقسم التابع إليه.

وبعد أن يقوم باستكمال بياناته بصورة صحيحة، فعليه أن يقوم بتسجيل السبب الخاصة بتسجيل الشكوى.

ثم يقوم باختيار أيقونة إرسال، وبعدها سيتم التواصل معه بصورة مباشرة.

ومن الممكن أن يتم التواصل مع ذلك الرقم الآتي: 19680، وذلك بهدف إرسال أي شكوى، فخدمة عملاء هذا البرنامج يتميزون بالرد بشكل سريع.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بطريقة استعلام وإرسال شكوى لبرنامج تكافل وكرامة، فكل ما علينا فعله هو التوجه إلى بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة من خلال الرابط الذي قمنا بطرحه في السابق، فتلك البوابة قد وفرت الكثير من الوقت والجهد على المستحقين لهذا البرنامج الاجتماعي.