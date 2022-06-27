طباعة طلب انجاز وطريقة الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب عبر visa.mofa.gov.sa

في الآونة الأخيرة لاحظنا أن الحكومة السعودية أصبحت تطلق كافة خدماتها بصورة إلكترونية تسهل على كافة المقيمين بها، وذلك يظهر بصورة كبيرة من خلال التعاون المثمر ما بين وزارة الخارجية ومنصة إنجاز، فبإمكان طباعة طلب إنجاز والاستعلام عن تأشيرة بخطوات بسيطة، وهذا ما سنقوم بعرضه داخل هذا المقال.

طباعة طلب انجاز

إن الخدمات المقدمة من جانب منصة إنجاز لا تقتصر فقط على التوصل إلى بيانات التأشيرة السعودية، بل تعدى ذلك وتوصل إلى طباعة التأشيرة والاحتفاظ بها بصورة إلكترونية، وإليكم أبرز الخطوات الخاصة بطباعة التأشيرة بهذا الشكل الآتي:

في البداية يقوم المتقدم بالتوجه إلى صفحة طباعة التأشيرة السعودية عبر الإنترنت، وذلك عن طريق الدخول منصة التأشيرات.

ومن ثم تأتي خطوة إدخال البيانات التي تطلب مباشرة من المتقدم، فيجب إدخال الرقم الخاص بالتأشيرة بصورة صحيحة، مع تسجيل رقم الطلب بشكل صحيح، حتى تتم عملية الطباعة بصورة صحيحة.

ثم يقوم المتقدم بتحديد الجنسية الخاصة به، ومن بعدها يقوم بالنقر على أيقونة استعلم، وسيظهر أمامه التأشيرة الخاصة به، ومن بعدها يقوم بالنقر على أيقونة طباعة، وبذلك تتم عملية الطباعة بالشكل الصحيح.

طريقة الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب

تتم عملية الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب من خلال اتباع تلك الخطوات الآتي ذكرها:

في بداية الأمر يتوجه المستعلم مباشرة إلى صفحة منصة إنجاز عبر الإنترنت، أو منصة التأشيرات وزارة الخارجية.

ومن بعدها يقوم بالذهاب على أيقونة الاستعلام عن حالة الطلب، ومنها يقوم بالضغط على أيقونة استعلام عن تأشيرة سعودية.

ثم يقوم بتسجيل الرقم الخاص بطلبه ورقم السجل المدني الخاص به، مع إدخال كود التحقق من البيانات.

وبعد إدخال البيانات بالشكل الصحيح، فهنا تأتي خطوة النقر على أيقونة استعلم، وسيتم ظهور كافة البيانات الخاصة بالتأشيرة المراد الاستعلام عنها.

وفي الختام نكون قد سردنا لكم كافة المعلومات التي تدور حول طريقة طباعة طلب انجاز بشكل إلكتروني، مع عرضنا أيضًا لطريقة الاستعلام عن التأشيرة بمنصة انجاز، فكل ما علينا فعله، هو أخذ كل تفصيله عرضناها داخل هذا المقال في عين الاعتبار، حتى نستفاد من كافة الخدمات الإلكترونية المقدمة من جانب الحكومة السعودية.