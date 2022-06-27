نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت من سكان المملكة العربية السعودية فلابد من أنك تتساءل عن كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية، حتى يستطيع قائدي السيارات من معرفة ما هي قيمة المخالفات التي تم الحصول عليها في الآونة الأخيرة بكل سهولة، حيث قامت المملكة العربية السعودية بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تعمل على توفير الكثير من الوقت والجهد للمواطنين.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

قامت المملكة العربية السعودية أيضاً بتقديم خدمة صوتية تتيح لجميع مستخدمي السيارات من معرفة قيمة المخالفات التي تم ارتكابها، وللقيام بالاستعلام عن المخالفات المرورية باستخدام الخدمة الصوتية التي تقوم الهيئة العامة للمرور بتقديمها، الاتصال بالأرقام التالية:

الاتصال بالخط الساخن 920020405.

الاتصال بالرقم 00966114419688.

ميعاد الخدمة من السابعة صباحاً حتى الساعة الثانية مساءاً.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

يمكن لجميع المواطنين الآن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولاً الولوج إلى موقع أبشر الإلكتروني وذلك عبر بوابة أبشر الإلكترونية.

الذهاب على خدمات المرور التي توجد بقائمة الخدمات.

الذهاب على الاستعلام عن المخالفات المرورية.

القيام بكتابة رقم لوحة السيارة في المكان المخصص لها ثم النقر على كلمة الاستعلام.

القيام بكتابة رقم الهوية الشخصية في المكان المخصص له.

القيام بكتابة رمز التحقق المتواجد بالصورة.

الذهاب على كلمة التحقق.

سوف يتم إظهار جميع المخالفات المرورية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية باستخدام رقم الإقامة

يتيح موقع أبشر الإلكتروني الاستعلام عن المخالفات لجميع المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية وذلك عن طريق رقم الإقامة الخاص بهم باتباع الخطوات الآتية:

الولوج إلى موقع أبشر الإلكتروني.

الذهاب على بوابة المرور.

الذهاب إلى الاستعلام عن المخالفات المرورية.

اختيار الاستعلام عن المخالفات الشخصية.

في المكان المخصص الأول يتم كتابة رقم الإقامة أو كتابة رقم جواز السفر.

في المكان المخصص الثاني يتم كتابة رمز التحقق المتواجد بالصورة.

قم باختيار زر كلمة الاستعلام.

في نهاية المقال نكون قد انتهينا من تقديم شرح مبسط عن كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية، كما قمنا بتقديم شرح كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة وأيضاً الإستعلام برقم الإقامة.