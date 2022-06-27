طباعة تصريح الحج 1443 وتكلفة الحج من الداخل وطريقة سداد الرسوم

تصدرت طريقة طباعة تصريح الحج 1443 عمليات البحث بصورة كبيرة خلال هذه الفترة، نظرًا لاقتراب موسم الحج، ولاحظنا أن الحكومة السعودية تسعى لتوفير أبرز الخدمات الإلكترونية للحجاج لتخفيف كافة الأعباء عليهم، وهذا ما سيتضح لديها عند عرضنا المفصل لذلك المقال.

طباعة تصريح الحج 1443

يتمكن أي فرد من طباعة تصريح الحج الخاص به عن طريق اتباع تلك الخطوات الآتية:

في البداية يقوم المتقدم بالذهاب إلى الصفحة الرسمية لمنصة أبشر عبر الإنترنت، وذلك من خلال بوابة أبشر.

ومن بعد أن يقوم المتقدم بتسجيل دخوله عبر المنصة بالشكل الصحيح، فيقوم بعدها بالضغط على أيقونة خدماتي.

ثم يقوم بالذهاب إلى أيقونة خدمات الحج، ومنها يقوم بالنقر على أيقونة طباعة تصريح الحج.

ومن هنا تأتي خطوة تسجيل بعض البيانات والتي تتمثل في تسجيل رقم هوية المتقدم أو رقم إقامته.

ثم يقوم بالذهاب إلى أيقونة عرض التصاريح، وبعد أن يظهر تصريح الحج الخاص به، يقوم باختيار أيقونة طباعة، وبذلك تتم العملية بالشكل الصحيح.

تكلفة الحج داخل السعودية 2022

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية عن القائمة الخاصة بتكلفة الحج داخل أراضيها، وجاءت القائمة بالشكل الآتي:

قدر سعر الحج الميسر بحوالي 3683 ريال سعودي.

ويتراوح سعر الحج الاقتصادي ما بين 3829 إلى 5456 ريال سعودي.

بينما نجد أن سعر الحج العام قد تراوح سعر ما بين 6833 ريال سعودي إلى 15540 ريال سعودي.

كيفية سداد رسوم الحج

تتم عملية سداد الرسوم الخاصة بالحج إلكترونيًا من خلال تلك الخطوات التالية

يتوجه المتقدم إلى الخدمة الخاصة بالسداد من خلال البنك التابع إليه.

ومن بعدها يقوم بالتوجه إلى قائمة سداد فاتورة السداد، ويقوم بالنقر على أيقونة الخدمات الحكومية.

ثم يقوم بتحديد وزارة الحج والعمرة، ومن بعدها سيكتمل كافة الإجراءات الخاصة بسداد الرسوم المالية الخاصة بفريضة الحج.

إلى هنا نكون قد أوضحنا لكم كافة المعلومات التي تدار حول طريقة طباعة تصريح الحج 1443، ولاحظنا أن تلك الخدمة الإلكترونية قد وفرت الكثير من المجهود الذي كان يتم بذله من قبل، وهذا أبرز ما كانت تسعى إليه الحكومة السعودية، كما عرضنا كذلك طريقة سداد الرسوم الخاصة بالحج والقائمة الخاصة بتكلفة الحج خلال هذه السنة.