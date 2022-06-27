بريطانيا.. إصابة شخص بجروح خطيرة بانفجار داخل منزل

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة الإسعاف فى منطقة وست ميدلاندز، الأحد، إن انفجارا بمنزل فى برمنغهام، أدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة وإصابة أربعة آخرين بجروح طفيفة وإلحاق أضرار بثلاثة منازل أخرى.





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