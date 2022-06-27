العالم اليوم - بريطانيا.. إصابة شخص بجروح خطيرة بانفجار داخل منزل 

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 يونيو 2022 04:18 صباحاً - قالت هيئة الإسعاف في منطقة وست ميدلاندز، الأحد، إن انفجارا بمنزل في برمنغهام، أدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة وإصابة أربعة آخرين بجروح طفيفة وإلحاق أضرار بثلاثة منازل أخرى.

وقالت هيئة الإسعاف في بيان إن الانفجار وقع نحو الساعة 8:40 مساء بالتوقيت المحلي.

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