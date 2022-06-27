العالم اليوم - هزة أرضية تضرب مناطق جزائرية.. والرئيس يعلق

انتم الان تتابعون خبر هزة أرضية تضرب مناطق جزائرية.. والرئيس يعلق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 يونيو 2022 04:18 صباحاً - قالت وسائل إعلام جزائرية رسمية، الأحد، إن هزة أرضية قوتها 5.1 درجات على مقياس ريختر ضربت مناطق في ولاية وهران، شمال غربي البلاد.

وقعت الهزة في حدود الساعة 20:17 بالتوقيت المحلي (1917 بتوقيت غرينتش)، وكان مركزها على بعد 12 كيلومترا شمالي منطقة قديل، حسبما ذكرت تقارير نقلا عن مركز أبحاث الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

ونقل تلفزيون النهار الجزائري عن الحماية المدنية لولاية وهران، أن الهزة الأرضية لم تتسبب في أي خسائر بشرية.

وعلى أثر الهزتين الارتداديتين تصدعت منازل في منطقة أرزيو على بعد 40 كلم شرقي مدينة وهران حسب الحماية المدنية.

وكتب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على تويتر: "السلامة والأمان بحول الله لوهران وأهلها، من كل شر وبأس، بعد هذه الهزة الأرضية".