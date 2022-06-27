نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “معرفة” bem onec dz 2022 موقع نتائج شهادة التعليم المتوسط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة bem onec dz 2022 ، كشفت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن موعد اعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط resultat bem 2022 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وفاء الاولياء tharwa.education.gov.dz، حيث يمكن لجميع لتلاميذ السنة الرابعة متوسط الذين اجتازوا امتحانات البيان 2022 الاستعلام عن نتائجهم بداية من الساعة الرابعة مساءا من يوم الاحد السادس والعشرون من شهر جوان الحالي، وحاليا يعرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر عمليات بحث رهيبة عن كيفية الاطلاع على نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 حسب رقم التسجيل بمجرد صدور ها رسميا

bem onec dz 2022

نشر الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية الجزائرية اليوم السبت الخامس والعشرون من شهر جوان الحالي بيان رسمي وضح فيه موعد نشر نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 على المواقع الرسمي المعتمدة من قبل الوزارة وهي البوابة الالكترونية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bem onec dz 2022 وكذلك منصة فضاء أولياء التلاميذ لاستخراج كشوفات نقاط تلاميذ الرابعة متوسط. علاوة على ذلك، اعلنت وزارة التربية الوطنية عن نتائج شهادة التعليم المتوسط للمترشحين المتمدرسين والأحرار عبر الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، حيث بلغت نسبة النجاح في البيام على المستوى الوطني 59.16 بالمئة. كما تحصل اكثر من 5 آلاف تلميذ وتلميذة على تقدير “ممتاز، فيما حصل اكثر من 38.171 على تقدير “جيد جدا”و ثلاثة وسبعون الف تلميذ على تقدير “جيّد” بيان حول إعلان نتائج إمتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2022https://t.co/aWRrAlIf3Dhttps://t.co/BMRqoVpHTW pic.twitter.com/OtbqitjJOx— Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) بيان حول إعلان نتائج إمتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2022https://t.co/aWRrAlIf3Dhttps://t.co/BMRqoVpHTW pic.twitter.com/OtbqitjJOx — Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) June 25, 2022 كيفية معرفة نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 حسب رقم التسجيل حسب البيان الذي نشر على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في الجزائر فإنه يمكن لجميع المترشحين لشهادة التعليم المتوسط 2022 سوآءا المتمدرسين والأحرار الاستعلام عن نتائجهم ومعرفة درجاتهم واستخراج كشف نقاط البيام للعام الراسي الحالي 2021-2022 بشكل الكتروني وبكل سهولة دون عناء التنقل إلى المدارس من خلال تطبيق بعض الخطوات والتي جاءت موضحة على النحو التالي: أولا يجب على التلميذ او الولي الدخول على رابط موقع نتائج التعليم المتوسط

ثانيا: كتابة رقم التسجيل الخاص به في المكان المخصص له

ثالثا: إدراج الرقم السري في المكان المخصص له

رابعا: كتابة الأرقام المطلوبة منك وهي حل عملية بسيطة

خامسا: الضغط على زر استظهار النتيجة. وستحصل على نتيجتك بشكل مفصل مع إمكانية طباعتها

ملاحظة: يمكنكم مشاهدة هذا الفيديو والذي يبين لكم الخطوات الصحيح التي يمكن من خلالها استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 حسب رقم التسجيل

وزارة التربية الوطنية نتائج البيام 2022

اتاحت وزارة التربية والتعليم الجزائرية أيضا إمكانية الاستعلام عن نتائج البيام من خلال موقع فضاء الاولياء 2022. وذلك باتباع بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت كما يلي:

الدخول إلى موقع فضاء أولياء التلاميذ 2022

النقر على عبارة تسجيل جديد “إذا لم تسجل من قبل يعني ليس لديك حساب في الموقع”.

ثم كتابة كلمة اسم المستخدم وكلمة المرور “إذا كنت مسجل من قبل”.

إدخال بيانات ولي التلميذ

بعدها يجب أن تختار أبنائك المتمدرسين.

كتابة بيانات التلميذ وإدراج المستوى الذي يدرس فيه.

ثم النقر على مربع الفصل الدراسي.، كذلك النقر فوق رمز سؤال

وأخيرا عرض كشف نقاط البيام 2022.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تعرفنا فيه على الطريقة الصحيحة التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية لمعرفة كيفية الاطلاع على نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 البيام حسب رقم التسجيل عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات bem onec dz 2022.