شروط ورابط مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 مسابقة 30 ألف معلم

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مسابقة التربية والتعليم 2022 أصبحت متاحة للجميع الآن حيث وضحت الوزارة الشروط المطلوبة لمسابقة 30 ألف معلم مساعد بناءاً على تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مع توضيح كافة التفاصيل في المسابقة الجديدة وذلك من أجل توفير المدرسين لجميع المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية لتوفير مستوى تعليمي جيد للأبناء.
التخصصات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2022
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقب تصريح الدكتور طارق شوقي التخصصات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2022 من خلال مؤتمر صحفي الذي تم عقده، مساء اليوم الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري، مع العلم أن مسابقة 30 ألف معلم بها عدة مراحل والمرحلة الاولى منها في العام الأول هي لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية ، بنظام التعاقد معهم كمعلم مساعد لمدة سنتين، وفي السنة الثالثة يتم تعيينهم كمعلم عقب حصولهم على شهادة من النقابة المهنية للمعلمين.
الكليات المطلوبة من أجل مسابقة 30 ألف معلم مساعد
حددت الوزارة الكليات المطلوبة للتعاقد في مسابقة 30 ألف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون المتقدم من خريجي كليات رياض الأطفال، أو تربية الطفولة المبكرة والتي تضم أقسام “ رياض الأطفال، الطفولة المبكرة، الدبلوم المهني رياض أطفال، طفولة مبكرة”. أما معلم الصف الأول الأساسي لابد أن يكون من خريجي كليات التربية شعبة أساسي، معلم فصل سواء في كليات التربية أو التربية النوعية.
شروط التقدم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022
بالرغم من تخصص الكليات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم كشرط من الشروط الأساسية للقبول من قبل المتقدمين فى وظيفة معلم مساعد بمسابقة التربية والتعليم، فهناك أيضاً بعض الشروط التي يجب توافرها وهي:
- المتقدم مصري الجنسية.
- حسن السيرة والسمعة الحسنة.
- عدم يتجاوز سن المتقدم للوظيفة عن 33 عام وقت إعلان المسابقة.
- عدم تعرضه للفصل من الخدمة، أو إصدار قرار تأديبي نهائي في حقه.
- أن يكون التقدير العام للمتقدم جيد فيما فوق.
- عدم الحصول على عقوبة جنائية أو جريمة مخلة للشرف والأمانة.
- النجاح في الاختبارات للقبول في الوظيفة.
- اجتياز التدريب المقرر.
- خضوعه للكشف الطبي بنجاح، مع إجراء تحليل المخدرات.
- ألا يتقدم للوظيفة إلا في المحافظة التابع لها المتقدم وأن يكون بطاقة الرقم
- القومي تابعة لمحل إقامته.
- شهادة الإعفاء أو تأدية الخدمة العسكرية للشباب.
- يلزم تأدية الخدمة العامة للفتيات.
الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة تعيين 30 ألف معلم 2022
- مؤهل جامعي.
- على المتقدمين لغير خريجي كليات التربية ضرورة الحصول على الدبلومة التربوية.
- استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر مميكنة.
- استخراج (فيش وتشبيه) تابع إلى وزارة التربية والتعليم بتاريخ حديث.
- حاصل على دورات في التحول الرقمي
رابط مسابقة تعيين 30 ألف معلم 2022
- الضغط على رابط التقديم، ثم اضغط على أيقونة الوظائف والتي ستظهر جميع إعلانات الوظائف المتوفرة في هذا التوقيت “بوابة الوظائف الحكومية (caoa.gov.eg)
- ثم يضغط المتقدم على خيار وظائف وزارة التربية والتعليم، وتحديد المادة والمحافظة المطلوب التعيين عليها.
- إملاء البيانات والمستندات المطلوبة والتي تضم (العمر، المؤهل، التقدير، والشهادات الدالة على ذلك والموقف من الخدمة العامة، والخبرات السابقة).
- وأخيرًا الضغط على إتمام التسجيل.
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