نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “حالا” موقع استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 bem onec dz الديوان الوطني للامتحانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 ، أتاحت وزارة التربية الوطنية كيفية الاطلاع عن نتائج شهادة التعليم المتوسط resultat bem 2022 حسب رقم التسجيل. عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bem onec dz والبوابة الإلكترونية فضاء الأولياء tharwa education gov dz. حيث من المقرر أن يتم الكشف عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 اليوم الأحد السادس والعشرون من شهر جوان الحالي على الساعة الرابعة مساء بتوقيت الجزائر. ويعيش حاليا معظم تلاميذ السنة الرابعة متوسط الذين اجتازوا امتحانات شهادة البيام للعام الدراسي الحالي 2021-2022. حالة من التوتر والقلق الشديد بعد اقتراب موعد صور النتائج. ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنتعرف بشكل مفصل على أهم الخطوات التي يمكن من خلالها معرفة نتيجة البيام بشكل إلكتروني

موقع استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022

في صبيحة يوم الأحد 26-06-2022 يعرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر. عمليات بحث رهيبة عن رابط موقع استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bem onec dz والاطلاع على كشوفات النقاط والدرجات المتحصل عليها في امتحانات شهادة التعليم الأساسي للموسم الدراسي 2021-2022

وأكدت وزارة التربية الوطنية الجزائرية ان نسبة النجاح في امتحان شهادة التعليم المتوسط 2022 على المستوى الوطني بلغت 59.16 بالمئة. أما النسبة المئوية لتلاميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط الذين سينتقلون للسنة الأولى من التعليم الثانوي فقد بلغت نسبتها 70.67 بالمئة. كما حصل أكثر من 5.364 تلميذا على تقدر ممتاز مقابل ثمانية وثلاثون الف طالب وطالبة حصلوا على ناجحا بتقدير “جيّد جدا”.

بيان حول إعلان نتائج إمتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2022https://t.co/aWRrAlIf3Dhttps://t.co/BMRqoVpHTW pic.twitter.com/OtbqitjJOx — Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) بيان حول إعلان نتائج إمتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2022https://t.co/aWRrAlIf3Dhttps://t.co/BMRqoVpHTW pic.twitter.com/OtbqitjJOx — Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) June 25, 2022

كيفية الحصول على نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022

في إطار استحداث المنظومة التربية في الجزائر أتاحت وزارة التربية الوطنية العديد من المنصات الإلكترونية التي يمكن من خلالها متابعة التعليم عن بعد للتلاميذ. وكذلك إمكانية الاطلاع على نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 بكل سهولة دون عناء التنقل إلى المدارس. والاطلاع على القوائم الاسمية للناجحين وجاءت خطوات معرفة resultat bem 2022 مبينة على النحو التالي:

أول خطوة يجب على التلميذ الذي يدرس في السنة الرابعة متسوط أو وليه القيام بها. وهي الدخول بشكل مباشر على رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

في المرحلة الثانية ومن الواجهة الرسمية للبوابة الإلكترونية bem onec dz أكتب رقم التسجيل الخاص بك في المكان المخصص له. كما هو موضح في الفيديو الأسفل.

الخطوة الثالثة وهي إدراج الرقم السري في الخانة المخصصة له

رابعا: كتابة الأرقام المطلوبة منك وهي حل عملية جمع بسيطة للأرقام

خامسا: يجب عليك الضغط على مربع استظهار النتيجة. وستحصل على نتيجتك بشكل مفصل مع إمكانية طباعة كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط.

فضاء أولياء التلاميذ شهادة التعليم المتوسط

علاوة على ذلك يستطيع كافة تلاميذ شهادة التعليم المتوسط الحصول على نتائجهم عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ التابع لوزارة التربية الوطنية. ولاستخراج كشف نقاط البيام 2022 بكل سهولة ما عليكم سوى تطبيق جميع الخطوات التالية:

أولا: يجب عليك الدخول إلى موقع فضاء أولياء التلاميذ 2022

ثانيا: اضغط على مربع تسجيل جديد. “إذا لم تسجل من قبل يعني ليس لديك حساب أي حساب على موقع فضاء الأولياء”.

ثالثا: إدخال بيانات التسجيل وهي كلمة اسم المستخدم وكلمة المرور “إذا كنت مسجل من قبل ”.

بعدها يجب عليك ان تدخل كافة البيانات والمعلومات الخاصة بولي التلميذ كما هو موضح في الفيديو ادناه.

خامسا: تختار أبنائك المتمدرسين والذين اجتازوا شهادة التعليم المتوسط

تدوين كافة المعلومات الخاصة بالتلميذ

اضغط على مربع الفصل الدراسي.

في الأخير ننقر على مربع عرض كشف نقاط وبذلك ستحصل على نتيجة البيام بشكل مفصل.

وكام كان متوقع فقد أعلن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مساء اليوم الأحد، عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام”، دورة جوان 2022. كما اتاحت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bem onec dz والمنصة الإلكترونية فضاء اولياء التلاميذ tharwa education gov dz.

إلى هنا نصل لنهاية مقالنا هذا والذي شرحنا لكم فيه بشكل موجز وبكل وضوح اهم الخطوات التي يمكن للتلميذ من خلالها كشف نقاط البيام برقم التسجيل وبكل سهولة عبر موقع استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022.