جونسون وماكرون يتفقان على استمرار تكثيف الدعم العسكرى لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال مكتب رئيس الوزراء البريطانى، فى بيان نُشر على الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، إن الزعيمين ناقشا أزمة أوكرانيا واتفقا على أن الوقت الحالى هو لحظة حاسمة فى مسار النزاع، ووجود فرصة لقلب دفة الحرب، مشددان على الحاجة لدعم أوكرانيا لتعزيز قدرتها فى الحرب وتقوية موقفها فى المفاوضات المستقبلية.

ومن جانبه، أشاد الرئيس الفرنسى بالدعم العسكرى البريطانى الحالى لأوكرانيا، بحسب البيان، كما وافق كلا الزعيمين على تكثيف عمل بلادهما فى دعم أوكرانيا عسكريا.

وشدد رئيس الوزراء البريطانى، على أن أى محاولة لتسوية النزاع الآن لن تؤدى إلا إلى عدم استقرار دائم، كما ستعطى الفرصة للرئيس الروسى فلاديمير بوتين للتلاعب بسيادات الدول والأسواق العالمية إلى الأبد.

واتفق جونسون وماكرون على الاستمرار فى تعزيز وتكثيف التعاون بين بريطانيا وفرنسا فى المجالات المشتركة بما فيها الدفاع والأمن.

جدير بالذكر أن قمة مجموعة السبع انعقدت فى برلين، اليوم الأحد، واتفق قادة دول المجموعة على فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا، والاستمرار فى دعم أوكرانيا عسكريا وماديا، وكذلك زيادة التمويل لمشروعات البنية التحتية فى مختلف أنحاء العالم وخاصة الدول النامية خلال السنوات القادمة.