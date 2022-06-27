نتائج شهادة التعليم المتوسط الجزائر 2022 الأن على موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات

نتائج شهادة التعليم المتوسط الجزائر 2022، لقد تم الاعلان رسميا أن نتائج شهادة التعليم المتوسط الجزائر 2022 قد ظهرت الآن، وذلك من خلال الموقع الالكتروني الذي قد تم الإعلان عنه رسميا من داخل وزارة التربية الوطنية الجزائرية، حيث قد تم الاعلان رسميا من داخل الوزارة ان النتيجة الخاصة بالطلاب من المقرر أن يتم طرحها الكترونيا، ويأتي ذلك تخفيفًا على الطلاب وأولياء الأمور وسهولة الحصول على النتائج الخاصة بهم، والجدير بالذكر أن النتائج الخاصة بكل طالب تصدر بناءًا على بعض البيانات التي يجب إدخالها داخل الموقع لتصدر النتيجة، وللحصول على المزيد من تفاصيل النتائج تابعو السطور القادمة.

نتائج شهادة التعليم المتوسط الجزائر 2022

واخيراً تم الاعلان رسميا أن نتائج شهادة التعليم المتوسط الجزائر 2022 متوافرة الآن، وذلك من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات 2022، حيث ان هذا هو الموقع الوحيد المعتمد رسميا للحصول على نتائج الطلاب من خلالة، وقد جاء هذا بعد أن انتهى كافة طلاب الثانوية العامة الجزائرية من آداء الامتحانات الخاصة بهم في يوم 6 يونيو 2022 الجاري، لتكون النتيجة الخاصة بهم متوافرة الآن بعد حوالي أسبوعين من تاريخ أداء اخر امتحان.

خطوات الحصول على نتائج شهادة التعليم المتوسط الجزائر 2022

يمكن الان لكافة الطلاب الحصول على نتائج شهادة التعليم المتوسط الجزائر 2022 إلكترونيًا من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، حيث يعتبر هذا الموقع هو الوحيد المعتمد رسميا للنتائج، ويكون ذلك عن طريق إجراء الخطوات التالية داخل الموقع: