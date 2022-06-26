نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الأضحى المبارك فلكياً 2022م في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت محركات جوجل في البحث عن موعد عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وكل عام وانتم بخير، ولذلك تعتمد الدول العربية على إعلان المملكة العربية السعودية عن رؤية الهلال ذي الحجة للعام الهجري الجاري 1443 حيث إن المملكة اعتادت باتباع الشريعة الإسلامية والسنة النبوية داخل شهور العبادات مثل شهور شهر رمضان، وشوال، والحج، وهذا من خلال شعيرة ترائي الأهلة بالمملكة العربية السعودية.

ومن المؤكد أن المملكة العربية السعودية في الدولة الوحيدة التي تعلن عن رؤية الهلال ذي الحجة، بسبب مسؤوليتنا الكاملة عن بدء مناسك الحج على أراضيها، وهذه المناسك مقاسة كوقفة حجّاج بيت الله في يوم عرفة، وعيد الأضحى المبارك.

وقفة عرفات :

المملكة العربية السعودية صرحت عن 10 مراصد فلكية لتحرّي رؤية الهلال، ومن أبرز هذه المراصد هما :

سدير . تمير . مكة .

وأضاف إلى ذلك أن مراصد أخرى سوف يتم رصد الأهلة وبينها مراصد :

المدينة المنورة. الرياض. الظهران. القصيم. حائل. شقراء. تبوك.

وأشار إلى ذلك أن تحري رؤية الهلال، علي أن قرارات المحكمة العليا داخل المملكة العربية السعودية بشأن بدايات الأشهر القمرية، وأضاف إلى ذلك أن التقويم الرسمي المعتمد داخل السعودية، حيث أن تك تحدد بشكل مسبق تواريخ جميع أشهر السنة الهجرية 1443 وهذا على غرار ماهو معمول به التقويم الشمسي.

بداية شهر ذي الحجة :

من المتوقع أن بداية شهر ذي الحجة سوف يوافق يوم الخميس الموافق 30 يونيو الجاري 2022م وأضاف إلى ذلك أن هذا يوم عرفة، حيث أن ركن من أركان فريضة الحج وهذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وبناءا على ذلك يعاقب أول أيام عيد الأضحى المبارك في اليوم العاشر من ذي الحجة، حيث أن وقفة عرفة توافق يوم الجمعة الموافق 8 يوليو القادم، وأضاف إلى ذلك أن عيد الأضحى المبارك يوافق يوم السبت الموافق 8 يوليو القادم 2022م.

وقد تجد الإشارة إلى أن مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير من خلال موقع التواصل الاجتماعي وخاصتا تويتر، وهي من أحد المراصد الهامة المعتمدة التي تقدم تغطية شاملة لـترائي الأهلة بالمملكة، وبناءا على ذلك هذا خاصة للظواهر الفلكية، حيث ان يحدث الاقتران المركزي يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو القادم 2022م وأضاف إلى ذلك أن سوف يتم بداية شهر ذي الحجة يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022م .

وأشار إلى ذلك أن سوف ينتظر الدول العربية أجمع تأكيده داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن بدء الشهر يوم 30 يونيو الجاري على أن سوف يتم تاريخ عيد الأضحى 2022م يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022م وبناءا على ذلك سوف يبقي متوافقاً على قرار المحكمة العليا الشرعية بالمملكة.