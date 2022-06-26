نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشترك الآن في مسابقة الحلم Dream 2022 مع مصطفي الأغا لربح الجائزة الكبرى 500,000 دولار في المقال التالي
تكون مسابقة الحلم من المسابقات المشهورة جدا وذات قيمة كبيرة حيث تقدر بحوالي نصف مليون دولار أمريكي لذلك تهاتف الجميع على الاشتراك في هذه المسابقة، ومن يفوز بها يحصل على هذا المبلغ الكبير دون أي منافس او شريك له وهذه جائزة عالمية يحلم بها الجميع وتقدم هذه المسابقة على قنوات ام بي سي السعودية فهي تتبنى تلك المسابقة ويقدمها الأعلامي الشهير مصطفى الأغا وتكون المسابقة عن طريق ارسال كلمة دريم أو حلم إلى الأرقام الموجودة على الشاشة وتتضمن هذه الأرقام جميع الدول العربية وأرقام أخرى تتضمن حول العالم، وعلى المشترك في هذه المسابقة أن يرسل الكلمة حلم على الرقم الخاص ببلده وسوف نوضح من خلال هذا المقال كيفية الاشتراك، والأرقام الخاصة بالاشتراك.
كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم
يعد الاشتراك في هذه المسابقة سهل جدا ويمكن الاشتراك فيه عن طريق ارقام هاتفيه تعمل القائمين على تلك المسابقة بعرضها على الشاشات لتسهيل الاشتراك بها وسوف نوضح خطوات الاشتراك في هذه المسابقة من خلال النقاط التالية..
- على المشترك أن يعرف أولا الأرقام الخاصة بالمسابقة.
- ثم يقوم بحفظ الرقم الخاص ببلده، ويقوم بإرسال كلمة Dream أو حلم عليه.
- يجب التأكد من صحة الأرقام لأرسال الرسالة عليها وعدم كتابة أي ارقام خاطئة.
- يدخل رقمك في السحب وترسل لك المسابقة أرسال عدة أسئلة تقوم بالإجابة عليها.
- وعند الانتهاء يتم اختيار الفائز بطريقة عشوائية، ثم يقوموا بالاتصال به مباشرة على الهواء.
أرقام اشتراك مسابقة الحلم
للاشتراك في هذه المسابقة يجب أن يكون عن طريق أرقم معينة فلكل دولة رقم معين وعلى المشترك أن يرسل كلمة حلم على الرقم الخاص بدولته وسوف نوضح تلك الأرقام من خلال النقاط التالية..
- أرسال كلمة حلم من مصر ٩٥٤٥٨.
- ارسال كلمة حلم من السعودية٦٥٠٤٤٤.
- ارسال كلمة حلم من البحرين ٩٤٠٠٠.
- الرقم الخاص بدولة الأمارات ٦٠٧٠.
- الرقم الخاص بسوريا١٥٥٥.
- الرقم الخاص بدولة العراق ٢٢٦٦.
- الرقم المخصص لدولة الكويت ٤١٤١ يجب على المتصلين اتباع ارقامهم الصحيحة.
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