الليالي العشر || موعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2022/1443 ووقفة عرفات

موعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2022/1443 حيث يترقب المسلمون في جميع بقاع الأرض في هذا التوقيت التعرف على موعد صيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وذلك بالتزامن مع موعد بداية شهر ذي الحجة 1443، حيث نجد أنه بالتزامن مع بداية موسم الحج، وموعد صيام الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، فنجد أن هناك بحث كبير من جانب الملايين من المسلمين حول العالم، ولمعرفة موعد صيام العشر التي تمثل فضل كبير في صيامها، ونجد أن موعد صيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة تتحدد رسمياً في كل عام بعد تحري رؤية الهلال، تابع أدعية يوم عرفة وفيما يلي سوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد صيام الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1443 فلكياً، وذلك حتى موعد الإعلان عن نتائج الرؤية رسمياً.

العشر من ذي الحجة 1443

ونظرا لكون المملكة العربية السعودية هي المسؤولة عن تنظيم مناسك الحج على أراضيها، فنجد أن هناك من جانب المسلمون في العالم حتى يتم إعلان رسميا من جانب المحكمة العليا السعودية عن نتائج تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام، وهو ما يترتب عليه تحديد موعد غرة الشهر وأيضاً أيام التروية ويوم وقوف الحجاج على صعيد عرفات الطاهر، وكذلك أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وبناء على ترقيم أم القرى فإن موعد بداية أول أيام شهر ذي الحجة هذا العام 1443 من المقرر أن يصادف يوم الخميس 30 يونيو، وهو ما يتوافق مع الحسابات الفلكية أيضا والتي أشار إليها الكثير من خبراء الفلك والمناخ.

موعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2022/1443

وبناء على ما أوضحته البحوث والدراسات الفلكية بشأن موعد بداية أول أيام شهر ذي الحجة هذا العام 1443، فنجد أن مواعيد الأيام العشرة الأوائل من شهر ذي الحجة هذا العام قد جاءت على النحو التالي.