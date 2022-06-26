خدمة استعلام نتائج الثاني عشر برقم الجلوس

ترقب لإعلان وزارة التربية نتائج الصف الثاني عشر ضمن نتائج الثانوية العامة مساء اليوم الأحد 26 يونيو، وستكون النتائج حاضرة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية في الكويت في جانب وتطبيق سهل الحكومي في الجانب الآخر، وفي هذا التقرير نوضح كيفية البحث عن النتائج بالرقم المدني وكذلك برقم الجلوس لكافة الطلبة المنتمين للصف الثاني عشر.

خدمة نتائج الثاني عشر دولة الكويت

يتم اعتماد موقع وزارة التربية وتطبيق سهل لتوزيع، نتائج الثاني عشر رقم الجلوس، في صورة تؤكد اتجاه وزارة التربية للتيسير والتسهيل على الطلبة للوصول الى نتيجتهم #نتائج_الثانوية_العامة، على ان تدخل مرحلة التظلمات على نتائج الصف الثاني عشر ابتداءا من يوم الثلاثاء المقبل ولغاية ثلاثة أيام والتظلم لثلاث مواد فقط من اجل كافة تظلمات الطلبة على الدرجات التي لم تناسب مستواهم التعليمي.

رابط الإستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر رقم الجلوس

أولاً حتى تستفيد من استعلام عن النتائج النهائية والرسمية للصف الثاني عشر الثانوي يجب إمتلاك رقم الجلوس الخاص بك، وتسلط السطور التالية حول استخدام خدمة عرض نتائج الثاني عشر برقم الجلوس تمهيداً للبحث عن النتيجة وعرضها، ادخل كطالب الى موقع وزارة التربية الكويت ومن الصفحة الرئيسية سجل رقمك المدني في حقل الرقم المدني وفي الجزء السفلي اكتب رقم الجلوس في خانة رقم الجلوس عندما يتعلق الأمر بنتائج الصف الثاني عشر فعليك الضغط فوق بحث.