نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والفتح اليوم في الدوري السعودي و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة النصر والفتح اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة للمباراة. حيث يسدل الستار على هوية حامل لقب بطل كأس الدوري السعودي. كما هو نفس الأمر فيما يخص مواقع الهبوط. وفي مباراة النصر ضد الفتح اليوم والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الثلاثون والأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. يواصل نادي النصر السعودي سعية للفوز خاصة مع إداركة لأن مواجهة الفتح هي تحصيل حاصل فقط. في حين ستكون المشاركة رسميًا في كأس السوبر السعودي 2022. مع نادي الهلال واتحاد جدة والفيحاء، وفي غصون ذلك نتعرف في هذا المقال على موعد مباراة النصر اليوم و القنوات الناقلة.

مباراة النصر والفتح اليوم

مباراة النصر والفتح اليوم يختتمها العالمي في الدوري السعودي للمحترفين على ملعب مرسول بارك. حيث يغيب عن مباراة اليوم 6 لاعبين من فريق النصر. وهم الأرجنتيني فونيس موري. واللاعب خالد الغنام. وأيضًا سلطان الغنام. واللاعب علي الحسن. واللاعب عبد الإله العمري وسامي النجعي. في حين يغيب عن فريق الفتح في مباراة النصر اليوم عشرة لاعبين أبرزهم مراد باتنا وكويفا وسفيان بن دبكه ومروان سعدان وفراس البريكان.

موعد مباراة النصر والفتح اليوم في الدوري السعودي

يحين موعد مباراة النصر والفتح في الجولة الثلاثون والأخيرة من دوري كأس خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم الاثنين والذي يوافق السابع والعشرين من شهر مايو 2022. حيث تنطلق صافرة المباراة في هذه التوقيتات التالية:

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة النصر والفتح اليوم السعودية في تمام الساعة 9:00 مساءً مصر في تمام الساعة 8:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 10:00 مساءً الكويت في تمام الساعة 9:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح

جدير بالذكر أن من المقرر أن يتم بث مباراة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي. من خلال قناة SSC SPORT 6 HD. على هذه الترددات التالية:

تردد قناة SSC الناقلة لمباراة النصر والفتح

القمر الصناعي نايل سات التردد 12523 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

مباراة النصر ضد الفتح على قناة SSC قمر عربسات

القمر الصناعي عرب سات التردد 11747 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ ¾ الجودة SD

مباراة النصر اليوم

وبعدما تعرفنا على تفاصيل مباراة النصر اليوم. نشير إلى أن نادي النصر السعودي يتواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري وذلك برصيد 58 نقطة. في حين يحتل نادي الفتح المركز السادس برصيد 35 نقطة. ويبحث نادي النصر السعودي عن تحقيق الفوز في هذا اللقاء بهدف تعزيز رصيده من النقاط لإنهاء فعاليات الدوري لهذا الموسم بصورة تليق به.