مسؤول أوكرانى: خسائر الزراعة بلغت 4.3 مليار دولار منذ بداية النزاع

وحذر فيسوتسكى فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أن "روسيا تتعمد تدمير البنية التحتية الزراعية فى أوكرانيا، مشيرا إلى أنه حسب دراسة أعدها مركز أبحاث الغذاء واستخدام الأراضى التابع لكلية كييف للاقتصاد، فإن خسائر الزراعة الأوكرانية من النزاع مع روسيا بلغت بالفعل 4.3 مليار دولار.
وأضاف فيسوتسكى أنه منذ بداية النزاع، صدّرت روسيا ما لا يقل عن 400 ألف طن من الحبوب من المناطق الأوكرانية التى سيطر عليها الجيش الروسى.
وأوضح فيسوتسكى: "كان هناك نحو مليون ونصف طن من الحبوب فى تلك المناطق وفقا للسجلات، والآن نتلقى معلومات من الأوكرانيين المتواجدين هناك بوجود تصدير لتلك الحبوب، وعندما جمعنا المعلومات المتاحة وجدنا أن هناك نحو 400 ألف طن من الحبوب" تم تصديرها من قبل روسيا.
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