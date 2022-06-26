بوتين فى أول جولة خارجية منذ بدء الحرب

جدة - نرمين السيد - يعتزم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين زيارة جمهوريتين سوفيتين هذا الأسبوع، فى أول رحلة معروفة له إلى الخارج منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا أواخر فبراير الماضى، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وذكر التلفزيون الرسمى الروسى أن بوتين سيزور طاجيكستان وتركمانستان، ثم يجرى محادثات بعد ذلك مع الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو فى موسكو.

وفى دوشنبه عاصمة طاجيكستان، سيجتمع بوتن مع الرئيس إمام على رحمن، وهو حليف وثيق لموسكو وأكثر رئيس بقاء فى الحكم لجمهورية سوفيتية سابقة.

ومن المنتظر أن يحضر بوتن، وفق مراسل التلفزيون الروسى، فى عشق أباد عاصمة تركمانستان قمة تضم زعماء الدول المطلة على بحر قزوين، وهى أذربيجان وكازاخستان وإيران وتركمانستان.

وكانت آخر رحلة معروفة لبوتن إلى الخارج زيارة لبكين فى أوائل فبراير، حيث كشف مع نظيره الصينى شى جين بينج عن معاهدة صداقة "بلا حدود" قبل ساعات من حضورهما افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى العاصمة الصينية.