عباس يتوجه إلى عمّان للقاء الملك

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 26 يونيو 2022 09:08 مساءً - دوت الخليج :- يتوجه رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمان، للقاء جلالة الملك عبد الله الثاني، وذلك بناءً على دعوة كريمة من أخيه جلالة الملك.

وسيجري خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، واستمرار التنسيق المشترك بين القيادتين الفلسطينية والأردنية في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويرافق عباس أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة الفلسطيني اللواء ماجد فرج، ومستشار عباس الدبلوماسي مجدي الخالدي.

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