الملك يستقبل الرئيس الفلسطيني لدى وصوله إلى قصر الحسينية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 26 يونيو 2022 09:08 مساءً - دوت الخليج :- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى وصوله إلى قصر الحسينية.
وبحث الملك و عباس خلال الاجتماع، الذي حضره وفدا البلدين، مجمل العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين، وآخر التطورات السياسية، وذلك ضمن سياسة التنسيق المشترك والمتواصل.
وحضر من الجانب الأردني كل من: رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير المخابرات العامة اللواء احمد حسني، ومدير مكتب الملك جعفر حسان.
فيما ضم الوفد الفلسطيني: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.
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