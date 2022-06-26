أردني يقتل زوجته طعنا في الإمارات

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 26 يونيو 2022 09:08 مساءً - دوت الخليج :- قالت مصادر اعلامية متوافقة بأن اردنيا قتل زوجته المهندسة في الامارات بعدة طعنات .

و كانت السيدة المتوفاة قد طلبت الطلاق من زوجها .

وبدورها قالت وسائل إعلام إماراتية إن الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات العربية تمكنت، من كشف غموض جريمة قتل، راحت ضحيتها سيدة عشرينية تم العثور على جثتها في مَركبتها بإحدى المناطق، وتلقي القبض على الجاني.

وقالت الأجهزة الأمنية إن سيدة قامت بالإبلاغ يوم أمس الجمعة عن اختطاف ابنتها من قبل شخص معروف لديهم، وتوجد خلافات سابقة، وذلك بأحد مواقف السيارات التابعة لمقر سكنها في الشارقة.

وأضافت، أنه عليه انتقلت الفرق المعنية إلى موقع البلاغ لمباشرة ملابسات الحادث، وبمعاينة الكاميرات المتواجدة في الموقع، تبين أن الشخص قام بمهاجمة السيدة في مركبتها التي تتواجد في موقف سيارات المبنى التي تسكن به، ووجّه لها عدة طعنات نافذة، وفر هارباً بسيارة المجني عليها، وهي معه في المركبة.

وبينت، أنه من خلال إجراءات البحث والتحري التي قام بها فريق البحث، تم العثور على مركبة المجني عليها، وجثتها بها، موضحة أنه وبالبحث والتحري وجمع الاستدلالات، ساهمت في تحديد موقع الجاني بدقه، بعد أن فر هارباً ليتوارى عن أعين الشرطة، حيث وجد بإحدى الشواطئ مختبأ من يد العدالة.

وختمت، "تم إلقاء القبض على الجاني في زمن قياسي لم يتعد (120) دقيقة، وأشار أنه وبالتحقيق معه أعترف بقتل المجني عليها، بسبب خلافات شخصية، هذا وجرى تقييد قضية ضد الجاني وتحويلها للنيابة العامة".