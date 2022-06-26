عاجل.. الأمن الأردنى: قاتل الفتاة إيمان أطلق النار على نفسه بعد محاصرته

جدة - نرمين السيد - ولقيت الفتاة الأردنية إيمان إرشيد، مصرعها بعد أن سددت إليها 6 طلقات، أودت بحياتها على الفور، فيما لم تتمكن القوات الأمنية فى الأردن وقت الحادث، من ضبط المتهم.

وأوضح والد "إيمان إرشيد" أنها لم تتلق أى رسائل تهديد، مثلما حدث مع مطالبا بسرعة ضبط المتهم وتقديمه للعدالة.