جدة - نرمين السيد - وأعلن بايدن رسميا الشراكة فى مسار البنية التحتية العالمى الذى يشمل البلدان النامية، وذلك خلال مؤتمر صحفى مع المستشار الألمانى ورئيس وزراء كندا على هامش قمة مجموعة السبع. وأوضح بايدن أن الولايات المتحدة ستضخ 200 مليار دولار لتقليل الفجوة مع الدول النامية، موضحا "سنعمل على مساعدة الدول النامية للتغلب على نقص البنية التحتية". ومن جانبه أعلن المستشار الألمانى أولاف شولتس، مساء اليوم الأحد، أن قمة مجموعة السبع تتعهد بالحياد الكربونى بحلول عام 2050. وأوضح شولتس، أن المجموعة ستطلق استثمارات ضخمة فى البنية التحتية بالدول الفقيرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن: مجموعة السبع ستستثمر 600 مليار دولار ببرنامج عالمى للبنى التحتية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.