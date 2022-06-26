العالم اليوم - الأردن.. انتحار قاتل إيمان إرشيد أثناء محاصرته من قوات الأمن

انتم الان تتابعون خبر الأردن.. انتحار قاتل إيمان إرشيد أثناء محاصرته من قوات الأمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 يونيو 2022 08:23 مساءً - أعلن الأمن العام في الأردن، الأحد، تحديد مكان قاتل الشابة إيمان إرشيد في إحدى الجامعات الخاصة، موضحة أنه لدى محاصرته من قبل رجال الأمن أطلق النار على نفسه.

وقال مصدر أمني لموقع "دوت الخليج"، إن القاتل لقي حتفه من جراء إصابته.

وكان القاتل قد أطلق 5 رصاصات على إيمان إرشيد (21 عاما)، الخميس، داخل حرم جامعة العلوم التطبيقية الأردنية، ثم لاذ بالفرار من موقع الجريمة.

وأضح بيان لمديرية الأمن العام الأردنية حينها، أن الفتاة "أسعفت إلى المستشفى بحالة سيئة، ولاذ الفاعل بالفرار وبوشرت التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه"، ولاحقا فارقت الفتاة الحياة متأثرة بإصابتها.

وكان الناطق باسم مديرية الأمن، قد قال إنه تم تحديد هوية القاتل، وأنه "خطط لجريمته وحاول قدر الإمكان إخفاء هويته وأثره عبر أساليب مضللة".

وأضاف أنه "جرت مداهمة منزله وعدة مواقع، ولم يعثر عليه هناك، وما زال البحث عنه جاريا".

وطالب أردنيون وعائلة الضحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية محلية، بإنزال القصاص العادل بالجاني، الذي كان سيواجه في حال إلقاء القبض عليه تهمة القتل العمد، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقا.

وأصدرت جامعة العلوم التطبيقية بيانا قالت فيه: "بقلوب يعتصرها الألم ومؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى الجامعة طالبتها إيمان إرشيد"، متعهدة بـ"الملاحقة القضائية لكل من تسبب بهذا الحادث المؤلم حتى ينال القصاص العادل على جريمته البشعة".

وتداول أردنيون هاشتاغ (#إعدام قاتل التطبيقية) عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بالقصاص من القاتل.

وتأتي هذه الجريمة في الأردن بعد أيام من قتل شاب مصري زميلته طعنا أمام جامعتها في مدينة المنصورة شمالي مصر، إثر رفضها الارتباط به على ما يبدو.