العالم اليوم - أسطورة ليفربول: مفاوضات صلاح تهدد النادي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 يونيو 2022 07:22 مساءً - أعرب نجم ليفربول السابق روبي فاولر عن اعتقاده أن مفاوضات هداف الفريق محمد صلاح لتجديد عقده "تشكل تهديدا" على النادي الإنجليزي، خاصة في ظل سقف الرواتب الذي يتمسك به ليفربول والتقارير التي تشير إلى مساعي ريال مدريد الإسباني للحصول على خدمات "الفرعون".

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023، ولا تزال المفاوضات معقدة بين الطرفين كونه يطالب براتب أسبوعي يتخطى 400 ألف جنيه إسترليني، فيما يرفض النادي الإنجليزي بسبب سقف الرواتب.

وتزعم بعض التقارير أن صلاح قد يكون في طريقه للخروج من أنفيلد هذا الصيف، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، متجها إلى ريال مدريد.

وكتب فاولر، أحد أساطير ليفربول، في صحيفة "ميرور" البريطانية: "ما الراتب الذي يتقاضاه لاعب في المراكز الثلاثة الأولى في العالم؟ من الواضح أنه يعتقد أنه أكثر مما يقدمه ليفربول".

ويتقاضى صلاح 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا حاليا، ويأتي في مركز متأخر وسط من حيث الأجر بين نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتابع: "أعتقد أنه عندما قال إنه بغض النظر عما يحدث مع عقده فسيكون في أنفيلد العام المقبل، كان من الواضح أنه تهديد".

وعلل نجم ليفربول السابق رأيه هذا بالقول: "حساباته هي أنه إذا غادر ليفربول الصيف المقبل مجانا، فسيحصل على الأجر الذي يريده. يمكن لهذا أن ينجح".

واستطرد: "لكن هناك حساب آخر. هل سيظل نفس اللاعب الصيف المقبل؟ (أي بنفس المستوى). لقد كان أحد أفضل اللاعبين في العالم لفترة طويلة، لكن منذ مطلع العام الجاري كان متوسطا جدا".

وكان صلاح قد بدأ الموسم الأخير بشكل مميز، حيث سجل 22 هدفا وأرسل 10 تمريرات حاسمة قبل عيد الميلاد، لكن مع اشتداد الحديث حول عقده، لم يكن قريبا من نفس الإنتاج خلال النصف الثاني من الموسم.

وتابع فاولر حديثه بالتساؤل، عما "إذا كان مسؤولو النادي يتساءلون بالفعل: هل سيكون اللاعب المصري قادرا على الاستمرار في تقديم الأداء ذي المستوى العالمي خلال السنوات المقبلة؟".