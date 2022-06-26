الآلاف يحتجون فى مدريد ضد التسلح وقمة الناتو

جدة - نرمين السيد - احتج الآلاف، وهم يحملون أعلام الاتحاد السوفيتى السابق برمزيها المطرقة والمنجل، فى مدريد يوم الأحد 26 يونيو 2022 ضد قمة حلف شمال الأطلسى التى ستعقد فى العاصمة الإسبانية الأسبوع المقبل.





وسيلتقى قادة الدول الأعضاء فى مدريد يومى 29 و30 يونيو حزيران، وسط إجراءات أمنية مشددة، فى وقت تواجه فيه المنظمة التحدى غير المسبوق المتمثل فى الغزو الروسى لأوكرانيا. ومن المتوقع أن يدرس الحلف الطلبين بانضمام فنلندا والسويد. وتقدمت دولتا الشمال بطلبين للانضمام للحلف فى أعقاب الهجوم الروسى على أوكرانيا، ويصف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الحرب بأنها عملية عسكرية خاصة، ويقول إن من أسبابها الرد على انضمام دول أخرى إلى حلف شمال الأطلسى تقع بالقرب من حدود روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتى منذ التسعينيات. وهتف المتظاهرون بشعارات تندد بالتسلح قائلين إن زيادة الإنفاق الدفاعى فى أوروبا التى حث عليها الحلف تشكل تهديدا للسلام. وقال المنظمون أن خمسة آلاف شخص انضموا إلى المسيرة، لكن السلطات فى مدريد قدرت العدد بنحو 2200.

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