تحذيرات من تفاقم الوضع.. تفشى الكوليرا فى العراق

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إن مجموع الإصابات بالحمى النزفية بالعراق بلغ 214 حالة، من بينها 36 وفاة، وشدد على مربى الماشية والجزارين بوجوب أخذ الإجراءات الاحترازية خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى، والانتباه إلى الأعراض من بينها ارتفاع درجة الحرارة وآلام الجسد والمغص المعوى، مشيرًا إلى أن "اللجوء للمستشفى مع هذه الأعراض من الممكن أن يؤدى للشفاء السريع قبل أن تتطور لمرحلة حدوث نزيف.

وأوضحت وزارة الصحة بالعراق إن الإصابات بالكوليرا ارتفعت لـ 19 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 4 حالات جديدة، وفقًا لـ "سكاى نيوز عربية".

وحذر خبراء صحيون من ان تفشى هذه الأوبئة فى وقت واحد سيثقل كاهل القطاع الصحى فى العراق، ويسهم فى زيادة الضغط عليه، وسط الحديث عن عودة الارتفاع نسبيًا فى تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد.