عاجل.. بايدن باجتماع السبع: القرارات التى سنتخذها ستؤثر على مسار العالم

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، أعلن بايدن رسميا الشراكة فى مسار البنية التحتية العالمى الذى يشمل البلدان النامية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى للمستشار الألمانى والرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيس وزراء كندا على هامش قمة مجموعة السبع. وأوضح بايدن أن الولايات المتحدة ستضخ 200 مليار دولار لتقليل الفجوة مع الدول النامية، موضحا "سنعمل على مساعدة الدول النامية للتغلب على نقص البنية التحتية.

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