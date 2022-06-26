عاجل.. المستشار الألمانى: قمة السبع تتعهد بالحياد الكربونى بحلول 2050

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، أوضح شولتس، فى مؤتمر صحفى على هامش اجتماع قمة مجموعة السبع، أن المجموعة ستطلق استثمارات ضخمة فى البنية التحتية بالدول الفقيرة.
وانطلق، فى وقت سابق اليوم الأحد، اجتماع قادة مجموعة الدول السبع الكبرى فى ولاية بافاريا الألمانية.
وكان من المقرر أن يناقش زعماء الدول فى الاجتماع الاقتصاد العالمى، والبنية التحتية والاستثمار، علاوة على السياسة الخارجية والأمنية، كذلك أيضا المحاولات المحتملة لتشديد عقوبات النفط، وذلك خلال السلسلة الأولى من الاجتماعات.
وتتولى ألمانيا رئاسة مجموعة السبع هذا العام، كما تم دعوة دول غير الأعضاء فى مجموعة السبع وهى الأرجنتين والهند وإندونيسيا والسنغال وجنوب إفريقيا، للمشاركة فى جلسات مختارة، فى حين سيلقى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى كلمة أمام الوفود عبر رابط فيديو.
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