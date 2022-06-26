منحة بريطانية للأردن بقيمة 50.2 مليون جنيه إسترلينى

جدة - نرمين السيد - وقع وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى ناصر الشريدة، اليوم الأحد، مع وزيرة الدولة لشؤون آسيا والشرق الأوسط فى وزارة الخارجية والتنمية البريطانية أماندا ميلينج، اتفاقية منحة بقيمة 50.2 مليون جنيه إسترلينى، لدعم جهود الحكومة الأردنية لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعى ضمن إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.





وأوضحت وزارة التخطيط الأردنية، فى بيان، أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن المنحة تعتبر جزءا من حزمة مساعدات أعلنتها ميلينج للأردن بقيمة 95 مليون جنيه إسترلينى، منها 65 مليون جنيه إسترلينى لقطاع الحماية الاجتماعية، و30 مليون جنيه إسترلينى لقطاع التعليم، بالإضافة إلى تأكيدها على مواصلة دعم الأردن فى تحمل أعباء اللجوء السورى، وأن ذلك سيبقى ضمن الأولويات للجانب البريطانى. وبحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها فى مختلف المجالات، إضافةً إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات الكبيرة والتى تمثلت بتأثر سلاسل الإمداد والتوريد للسلع الأساسية، وارتفاع أسعارها؛ نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا وتبعات الأزمة الأوكرانية الروسية. يشار إلى أن حكومة المملكة المتحدة سبق وأن ساهمت بتقديم منح بقيمة 34 مليون جنيه إسترلينى منذ عام 2020، وذلك لدعم منظومة الحماية الاجتماعية ومساعدة الأردن فى تخطى تبعات جائحة كورونا من خلال دعم برامج صندوق المعونة الوطنية، كما ساهمت فى دعم تمويل مشاريع ذات أولوية تتعلق بمعالجة مياه الصرف الصحى والتعليم والإصلاحات الاقتصادية والخدمات البلدية.

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