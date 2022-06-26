العراق يعلن الانتهاء من نقل الحجاج إلى الديار المقدسة

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الهيئة الشيخ سامى المسعودى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" إنه تم إكمال وصول جميع الحجاج إلى الديار المقدسة والبالغ عددهم 15 ألفا و252 حاجا وفق النسبة التى حددتها المملكة العربية السعودية لحجاج العراق هذا الموسم، موضحا أنه تم تفويجهم عبر المطارات العراقية الخمسة ومنفذ عرعر الحدودى.

وأشار المسعودى إلى نقل ما يقارب 12 ألف حاج إلى مكة المكرمة بعد إكمالهم مراسم زيارة المسجد النبوى الشريف والمراقد المقدسة والمعالم التاريخية فى المدينة المنورة ليبدأوا أداء عمرة الحج.