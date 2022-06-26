bem.onec.dz كشف نقاط نتائج البيام 2022 BEM الجزائر لينك شهادة التعليم المتوسط الديوان الوطني

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عمر شويل - جدة يترقب كشف نقاط نتائج البيام 2022 BEM الجزائر قرابة 700 ألف طالب وطالبة من كافة ولايات الجمهورية الجزائرية والتي أوشكت وزارة التربية الوطنية على كشف الستار عنها وتفعيل المواقع الرسمية التي ستُرفع عليها، حيث نشرت الوزارة تغريدة عبر حسابها الرسمي الموثق على منصة التغريدات القصيرة تويتر أكدت فيها أن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 ستصبح متاحة عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ وموقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في غضون الرابعة عصرًا بعد إتمام عمليات التصحيح نهائيًا وبدء إرسال المعلومات والمعطيات إلى مركز إعلان النتيجه ليطمئن الطلاب على المجهود الذي بذلوه خلال السنة الدراسية الحالية لا سيما في ظل الإجراءات الاحترازية التي سار على نهجها القائمين على المنظومة التعليمية.

كشف نقاط نتائج البيام 2022 BEM الجزائر

حاولت وزارة التربية الوطنية أن تسهل الاطلاع على الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2022 بنظام معلوماتي جديد لا يتيح فقط استخراج نتيجة البيام وإنما يسمح لولي الأمر أن يسحب علامات أبناءهم التلاميذ أيضًا من خلال إحدى الموقعين المذكورين آنفًا، وجاءت نسبة نجاح أعلى من العام الذي يسبقه حيث بلغت 64.05% وهذه تعتبر نتيجة مسبوقة لم تحدث من قبل، وهذا يدل على مدى نجاح آلية التعليم عن بعد التي اتبعته الوزارة وكافة العاملين بالتعليم خلال هذا العام.

موقع نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2022

قبل أن نبدأ في الخطوات لابد على التلميذ أن يجهز الرقم السري ورقم التسجيلي الموجودين على استمارة التسجيل ويتبع الآتي:

الضغط على اللينك المباشر ل موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات .

. وعند فتح النافذة الجديدة سيظهر أمام الطالب ثلاثة خانات.

الخانة الأولى وهى الخاصة بادخال رقم التسجيل كما هو مبين.

وفي الثانية نكتب الرقم السري.

ثم نقوم الإجابة على العملية الحسابية البسيطة.

وبعد التأكد من جميع البيانات التي تم إدخالها نضغط على ايقونة استظهار النتيجة.

حينئذ سيتبين على الشاشة اسم التلميذ ولقبه والنسبة المئوية التي حصل عليها وجميع المعلومات الشخصية.

وسعيًا منا لتقديم يد المساعدة، يمكن ترك البيانات في تعليق أسفل المقال لنوافيكم بـ نتائج البيام 2022 تقرت فور رفعها.

ظهرت الآن نتيجة البيام عبر موقع الديون الوطني التابعة لوزارة التربية الوطنية للجمهورية الجزائرية العام الدراسي الحالي وكانت نسبة النجاح أعلى مما كان يتوقعها المسئولون، حيث اقترب معدل النجاح من 70 بالمئة وهذا لم يحدث من قبل وخاصة أن التعليم عن بعد كان مجرد تجربة آلت إليها الوزارة بالتعاون مع القائمين على التعليم والتي أتت ثمارها كما ينبغى أن يكون.