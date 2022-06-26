ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 “البيام” من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

هناك طلب كبير على نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 الجزائر bem.onec.dz ويريد العديد من الطلاب في الوقت الحالي معرفة الارتباط بنتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 والجدير بالذكر أنه يوجد حاليًا عدد كبير جدًا من الطلاب في جميع أنحاء الجزائر يرغبون في معرفة النتائج من خلال الجدول الزمني الذي وضعته وزارة التربية والتعليم في الجزائر وفي بيان رسمي قيل أن نتائج الإعلان في الجزائر ستنشر قريباً وفق إعلان وزارة التربية والتعليم ومن خلال هذا المقال سوف نعمل على توفير كافة المعلومات من خلال هذا المقال

ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022

يجب أن نقول إن جميع امتحانات المرحلة الإعدادية هدأت في الولايات الجزائرية وأنه لم يتم تلقي أي شكوى بالتأكيد على مستوى الأسئلة حيث تم الانتهاء رسميًا من جميع امتحانات المستوى المتوسط ​​في 8 يونيو 2022 وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن جميع أعمال إعادة التصحيح هي حاليًا في مرحلة الإنهاء، وتجدر الإشارة إلى أن جميع الاختبارات التصحيحية تجري حاليًا من قبل مجموعة من اللجان المعينة من قبل وزارة محددة والتي سيتم الانتهاء منها رسميًا في الأيام المقبلة.

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في الخطوة الأولى يجب على طالب السنة الرابعة أو ولي أمره/ الدخول رابط إلى موقع الويب الخاص بالنتائج.

في الخطوة الثانية وهي إدخال رقم المعرف الخاص بك في المساحة المتوفرة

ثالثًا: أدخل كلمة المرور في المكان المخصص لذلك

رابعًا: ثم اكتب الأرقام المطلوبة منك وهي عملية حل بسيطة

خامساً: اضغط على الزر لعرض النتيجة حيث يحصل الطالب على نتيجة بكل التفاصيل سواء نجح أو سقط مع معدله.

رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 الجزائر