رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 برقم التسجيل عبر موقع tharwa.education.gov.dz

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عمر شويل - جدة نتائج شهادة التعليم المتوسط الجزائر 2022، قامت وزارة التربية الوطنية في الجزائر بالإعلان عن اعتماد نتائج البيام فى كافة ولايات الجزائر وذلك من خلال موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وفضاء أولياء التلاميذ حيث يستطيع مختلف الطلاب وكذلك أولياء الأمور من معرفة النتائج دون الاحتياج إلى الذهاب إلى مقرات ومدارس وزارة التعليم الجزائرية حيث جعلت النتائج إلكتروني من أجل سهولة الحصول عليها .

bem.onec.dz 2022 نتائج شهادة التعليم المتوسط الجزائر 2022

قامت وزارة التربية الوطنية عبر صفحاتها الرسمية على تويتر بالإعلان عن موعد ظهور النتيجة اليوم الموافق 26 يونيو 2022 حيث أعلمت الوزارة ان النتائج سوف تكون فى تمام الساعة الرابعة بتوقيت العاصمة الجزائر حيث تم اعتماد النتيجة مع نسبة نجاح كبيرة عن العام الماضي وهو الأمر الذي قد أدخل السرور على نفس كل طالب وولى أمر

نتائج البيام 2022 tharwa.education.gov.dz

وتستطيع الحصول على نتائج البيام وذلك من خلال السير على الخطوات التي سوف نعمل على توضيحها وهي على النحو الموضح بالأسفل

يتم تسجيل الدخول إلى موقع الديوان الوطني

قم بالضغط على كلمة “نتائج شهادة التعليم المتوسط”.

قم بكتابة رقم التسجيل الخاص بالطالب.

قم بكتابة رمز التحقق.

قم بالضغط على “عرض النتيجة”

ملاحظة :- ويمكنكم بعد ذلك طباعة النتيجة من أجل الاطلاع عليها وذلك من خلال أمر الطابعة في أسفل الصفحة وبذلك تكون الوزارة قد سهلت كافة عمليات التسجيل والحصول على النتائج من خلال منصاتها الجديدة والتي قد قامت بإطلاقها من أجل خدمة الطلاب وأولياء الأمور بكل سهولة والعمل على راحتهم للحصول على نتائج أبنائهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقرات الوزارة المختلفة

رابط نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط الجزائر 2022

ومن الجدير بالإشارة أنه تم الإعلان عن نتائج البيام منذ قليل في مؤتمر صحفي بوزارة التعليم الجزائرية حيث أكدت الوزارة أن نسبة النجاح هذا العام فاقت كل الأعوام الماضية حيث وصلت إلى 70 بالمئة من إجمالي الطلاب المترشحين لأداء هذا الامتحان ولهذا هناك عمليات بحث مكثفة حول نتائج البيام وخطوات الحصول على تلك النتائج وهو ما قمنا بتوضيحه عبر صفحات موقعنا ثقفنى