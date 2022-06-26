رابط التسجيل للحصول على تمويل 5000 ريال بدون تحويل الراتب وبدون كفيل

رابط التسجيل للحصول على تمويل 5000 ريال ، تقدم منصة سلفة أسرع تمويل شخصي لمواطني المملكة العربية السعودية فيمكنك الحصول على التمويل في خلال خمسة عشر دقيقة فقط وهو من التمويلات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ويقدم بدون تحويل الراتب ولا يحتاج إلى وجود كفيل فهو الخيار الأفضل لمن يريد الحصول على قرض سريع يمتاز بسهولة الإجراءات وبهامش ربح تنافسي ويتم سداد الأقساط المجدولة من خلال التطبيق عبر هاتفك الجوال بكل سهولة والكثير من المميزات الأخري التي تقدمها المنصة على التمويل المقدم منها وفي هذا المقال سوف نقدم لكم أهم الشروط ورابط الحصول على تمويل سلفة.

ما هي الشروط التي تضعها منصة سلفة للحصول على التمويل المصغر المقدم منها

تمويل سلفة هو تمويل شخصي مصغر يقدم للمواطنين لسداد بعض الديون أو الالتزامات الخاصة بهم وبعائلتهم ويكون الحد الأدنى لتمويل سلفة ألف ريال سعودي ويصل الحد الأقصى منه إلى خمسة آلاف ريال سعودي ويقدم هذا القرض مع عدد من الشروط والتي جاءت كما يلي:

أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية ولا يقل عمره عن ٢٥ عام ولا يزيد عن ٦٠ عام.

أن يكون المتقدم لديه عمل بأحد القطاعات المختلفة.

لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن خمسة آلاف ريال سعودي.

لا تقل مدة العمل بالوظيفة لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للموظف بأحد الجهات الحكومية ولا تقل عن ستة أشهر بالنسبة للموظف بالقطاع الخاص.

الالتزام بالسداد ولا تزيد فترة سداد أقساط التمويل عن ستة أشهر.

عدم وجود تعثرات مسجلة على المتقدم في قائمة سمة.

وجود رقم جوال مسجل في منصة أبشر.

رابط التسجيل للحصول على تمويل 5000 ريال سعودي من منصة سلفة

أعلنت منصة سلفة عن إمكانية طلب منتجاتها إلكترونياً من خلال الرابط الخاص بها بعد عمل حساب شخصي بالمنصة وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لسلفة. لإنشاء الحساب قم بتسجيل البيانات المطلوبة ومنها رقم الهوية وعمل كلمة مرور وتسجيل رقم الجوال والبريد الإلكتروني. الموافقة على الشروط والأحكام. الضغط على زر استكمال التسجيل.

وتعد منصة سلفة واحدة من الجهات التمويلية المرخصة من البنك السعودي المركزي، وبعد انتهائك من تسجيل الحساب وتقديم طلب الحصول على التمويل يتم دراسة حالة الطلب المقدم ثم التواصل معك عبر رقم جوالك لاستكمال باقي الإجراءات وهذا في حالة الموافقة على طلبك.