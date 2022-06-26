أوكرانيا: قتيل و4 جرحى في القصف الروسي على كييف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 05:22 مساءً - أكدت السلطات الأوكرانية، سقوط قتيل و4 جرحى في القصف الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن مسؤولون أوكرانيون اليوم الأحد، أن القوات الروسية سيطرت بالكامل على مدينة سيفيرودونيتسك بشرق أوكرانيا.



وقال المسؤولون الأوكرانيون - حسبما أفادت قناة "فرانس 24"- إن القوات الروسية باتت تسيطر على مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية، وذلك بعد قصف عنيف استمر على مدار أسابيع.

ومن جانبه، قال عمدة المدينة أولكسندر ستريوك -في تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24" نقلا عن التلفزيون الأوكراني- إن "الروس احتلوا سيفيرودونيتسك بالكامل، وتراجع جيشنا إلى مواقع أكثر استعدادا"، مضيفا أن العديد من المدنيين لجوا إلى مصنع آزوت الضخم للكيماويات، وأن السبيل الوحيد للخروج الآن هو عبر الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.