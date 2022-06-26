فرنسا: جونسون يبدى حماسا كبيرا لفكرة إنشاء مجموعة سياسية أوروبية

جدة - نرمين السيد - أبدى رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون حماسًا كبيرًا للمشروع الذى اقترحته فرنسا حول إنشاء مجموعة سياسية أوروبية ستتيح "إعادة إشراك" بريطانيا بأوروبا بعد بريكست، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، الأحد، عقب لقاء جمع جونسون والرئيس إيمانويل ماكرون.





وقال قصر الإليزيه بعد لقاء بين الرجلين على هامش قمة مجموعة السبع فى بافاريا بألمانيا، إن الرئيس الفرنسى شعر بأن جونسون أبدى "حماسًا كبيرًا" عندما تحدث عن المجموعة السياسية الأوروبية التى ستتيح "إعادة إشراك" بريطانيا بأوروبا. كما حذّر رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، الرئيس الفرنسى من "أى محاولة" للتوصل إلى "حل تفاوضى" الآن فى أوكرانيا سيؤدى إلى إطالة حالة "انعدام الاستقرار العالمى"، وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية. وقال المتحدث باسم الحكومة إن الزعيمين توافقا أثناء لقاء على هامش قمة مجموعة السبع فى ألمانيا، على أن الوقت الحالى هو "لحظة حساسة فى تطوّر النزاع وأنه من الممكن قلب مسار الحرب"، مشيراً إلى أنهما اتفقا على "تعزيز" دعم كييف عسكرياً.

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