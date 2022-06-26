روسيا تعلن حصيلة الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد - "إن القوات الروسية هاجمت بأسلحة عالية الدقة مراكز تدريب القوات البرية وقوات الهجوم الجوى التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية"، موضحا أنه تم تصفية أكثر من 720 متطرفا أوكرانيا بضربات جوية وصاروخية ومدفعية.
وأشار إلى تدمير لواءين مشاة آليين ولواء متنقل من الاحتياطيات الاستراتيجية للقوات المسلحة الأوكرانية عبر ضربات صاروخية روسية وصواريخ "كاليبر"، لافتا إلى أن الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت موقعين لقيادة القوات المسلحة الأوكرانية وأربعة مستودعات للذخيرة بالضواحى الغربية لمدينة ليسيتشانسك، لافتا الى أنه تم اعتراض 10 صواريخ من طراز MLRS الأوكرانية أطلقت تجاه دونيتسك.
وبين كوناشينكوف أنه منذ بداية العملية الخاصة دمرت القوات المسلحة الروسية 1363 طائرة بدون طيار و3809 عربات مصفحة للقوات المسلحة الأوكرانية.
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