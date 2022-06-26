نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الان” رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 نتائج البيام موقع bem.once.dz في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 برقم التسجيل، هو الموقع الذي يحتل مركز الصدارة في محركات البحث جوجل منذ صباح اليوم الاحد في الجزائر، وذلك للحصول علي نتائج البيام موقع bem.once.dz، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية أن اليوم الاحد السادس والعشرون من جوان 2022 هو الميعاد الرسمي لإعلان النتيجة، حيث يتيح الموقع الالكتروني للوزارة نتائج امتحانات التعليم المتوسط في تمام الرابعة مساء 16 مساءا بتوقيت الجزائر، إلا أن الوزارة قد قامت بتخصيص موقع للمترشحين المتمدرسين والاحرار، وموقع اخر مخصص لعرض نتائج المترشحين المتمدرسين، هذا وسوف نشير إلي كافة تلك الروابط من خلال هذا التقرير من موقع ثقفني، علما بأنها روابط رسمية مخصصة من وزارة التربية الوطنية.

رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022

يتيح لكم رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 نتائج البيام بالرقم التسجيل، وذلك من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، علما بأن هذا الرابط تم تخصيص لعرض النتائج للمترشحين المتمدرسين والاحرار، في الوقت نفسه تم اطلاق رابط فضاء الأولياء والذي تم تخصيص لعرض نتائج المترشحين المتمدرسين، علما بأن الوزارة انتهت من كافة الإجراءات المتبعة في تصحيح ورصد الدرجات علي مستوي الجمهورية، وقد تمت الان أعمال السرد الإلكتروني من أجل استظهار النتيجة عبر الروابط التي سوف نوفرها لكم عبر هذا التقرير.

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات 2022

أشارت وزارة التربية الوطنية في الجزائر الي إطلاق رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bem.once.dz وتفعيل اليوم، وذلك حتي تتمكن من استظهار نتائج البيام 2022 للمترشحين والمتدرسين والاحرار بعد لحظات، وذلك بإتباع تلك الخطوات

التوجة الى موقع الديوان الوطني.

ادخال رقم التسجيل.

كاتبة كلمة المرور.

تدوين اسم المتمدرس.

اترك تعليقك في صندوق الوصف للاستفسار حول النتيجة.

رابط فضاء الأولياء 2022

أما بالنسبة للمترشحين المتمدرسين فقط أطلق رابط فضاء الأولياء خصيصا لهم، وهو رابط tharwa.education.gov، وسوف تستخرج النتيجة فور إعلانها بعد لحظات بإتباع تلك الخطوات

زيارة موقع فضاء الأولياء.

قم بتدوين رقم التسجيل.

ادخل اسم الطالب.

إعلان نتائج البيام 2022

هذا وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية أنة سوف يتم إشهار قوائم التلاميذ الناجحين والطلاب المقبولين في السنة الأولي ثانوي، وذلك في نفس التوقيت علي مستوي كافة المؤسسات التعليمية التي اجتاز الطلاب بها الإمتحانات اليوم الاحد 26 جوان 2022.

ها نحن ذا نستمر في ترقب إعلان وزارة التربية الوطنية نتائج البيام 2022 برقم التسجيل، حيث تفصلنا نحو 30 دقيقة عن إطلاق كشف نقاط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 المتمدرسين والاحرار، وسوف نشير اليكم مجددا فور إعلان نتائج الشهادة، حيث تتحصل عليها في اسرع وقت ممكن عبر الروابط الرسمية لوزارة التربية الوطنية التي أشرنا إليها في التقرير المقدم لكم من موقع ثقفني.

من المقرر أن تتمكن الان من استخراج كشف نقاط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 برقم التسجيل، حيث أكدت وزارة التربية الوطنية في البيان الرسمي لها ظهور النتيجة في تمام 16 مساء اليوم الاحد 26 جوان، ويتوجب عليكم ترقب الموقع ومحاولة الحصول على كشف النقاط أكثر من مرة، نظرا للضغط الكبير الذي يشهده الموقع الالكتروني للوزارة الان.