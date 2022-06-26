«للمستحقين» متي موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 شهر يوينو الجاري بالسعودية

يبحث الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الخاصة بدفعة شهر يونيو الجاري، وتعتبر خدمة الضمان الاجتماعي المطوّر هي أحد الخدمات السعودية التي يتم تقديمها لمساعدة الأسر والمواطنين الذي يحتاجون بشكل فعلي إلى المساعدة المادية والحصول على الدواء أو العمليات الجراحية، وتم تقديم هذه الخدمة من قبّل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وحددت الوزارة بعض الشروط لاستحقاق البرنامج سنقدمها فيما يلي.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ شهر يونيو

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور لشهر يونيو والذي من المتوقع أن يكون في يوم الخميس الموافق الثلاثين من يونيو 2022م او بدايه الشهر الجديد والذي يوافق بالتقويم الهجري الثاني عشر من شهر ذي الحجة 1443هـ.

شروط استحقاق برنامج الضمان الاجتماعي المطوّر 1443هـ

يشترط أن تكون جنسية المواطن المتقدم هي الجنسية السعودية وأن تكون الإقامة الدائمة داخل المملكة العربية السعودية.

في حالة أن المتقدمة امرأة غير سعودية وكان لها أطفال من أب سعودي أو كانت أرملة من زوج غير سعودي فالشروط تشملها.

دخل الشخص المتقدم يجب ألا يقل عن 11 ألف ريال سعودي وذلك في حالة أنه هو رب الأسرة وعائلها بينما لا يزيد عن 550 ريال سعودي لكل أفراد الأسرة.

عدم امتلاك المتقدم أي أصول عريقة وعالية ويجب مراجعة بياناته باستمرار لأن هذه الخطوة هي من أكثر الخطوات أهمية حتى لا يتم إيقاف حسابه عن العمل.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطوّر

تسجيل الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الإلكتروني من خلال رابط الموقع الأساسي.

بعد الدخول على الموقع تظهر أمامك على الصفحة الرئيسية خانة “الخدمات الإلكترونية” قم بالنقر عليها ثم انقر على أيقونة “مستخدم جديد”.

ثم قم بكتابة كل البيانات الخاصة بك في كل حقل من الحقول المخصصة لها ويجب أن تكون البيانات صحيحة ودقيقة منعًا لأي خطأ ثم انقر على أيقونة “حفظ”.

في النهاية قم بالنقر على أيقونة “التسجيل” وسيتم إرسال رسالة نصية على هاتفك المحمول تفيد تسجيل الطلب.

كيفية متابعة الطلب في الضمان الاجتماعي

بعد القيام بمهام تسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعي سوف يتم إرسال الرقم السري الخاص بك على الهاتف تتمكن من متابعة حالة الطلب عن طريق ذلك الخطوات:ـ