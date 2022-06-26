رابط نتائج البيام 2022 دور أول عبر bem.onec.dz نتائج شهادة التعليم المتوسط في الجزائر

تم تحديد موعد ظهور نتائج البيام 2022 خلال الساعات الأولى من صباح اليوم كي تظهر نتيجة الشهادة المتوسطة في الجزائر، حيث قد صدر بيان رسمي عن وزارة التربية الوطنية منذ ساعات قليل والتي أوضحت فيه موعد إعلان نتيجة شهادة التعليم المتوسط، ولا شك من قلق طلاب نتائج شهادة التعليم المتوسط في الجزائر الآن حيث يفصلهم ساعات قليلة عن ظهور نتائجهم من الآن، وذلك بعد الانتهاء من عملية تصحيح الأوراق للامتحانات.

رابط نتائج البيام 2022

بناء على ما صدر من بيان وزارة التربية الوطنية المرتبط بعرض نتيجة شهادة التعليم المتوسط دورة 2022 تم الكشف عن عرض النتيجة من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وأيضاً من خلال رابط فضاء الأولياء، حيث سيتم الاستعلام الآن عن النتيجة من خلال تلك الروابط التي خصصتها وزارة التعليم الوطني كي تسهل على طلابنا الأعزاء في معرفة نتائجهم.

طريقة الاستعلام عن نتائج البيام 2022

عبر صفحة وزارة التربية الوطنية بالجزائر على موقع التواصل الاجتماعي وتويتر نشر بيان موضح بتوقيت إعلان النتيجة.

كما قرر إعلان نتيجة شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2022 يوم الأحد الموافق 26 يونيو بداية من الساعة الرابعة عصرا بتوقيت الجزائر.

تقوم آلية الاستعلام عن النتيجة بصورة نهائية من خلال اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي.

ثم قم بالدخول على رابط البيام الذي تم تخصصه لمعرفة النتيجة وكتابة الرقم السري الخاص بكل طالب وتسجيله.

ثم كتابة رقم التسجيل مع تخطي مرحلة الرمز المرئي وقم بالضغط على زر أيقونة ظهور النتيجة.

الإعلان عن نتيجة الشهادة المتوسطة بالجزائر

تفصلنا ساعات قليلة على ظهور نتيجة الشهادة المتوسطة بالجزائر 2022 والتي تم اعتمادها رسمياً، ومن المقرر إعلان النتيجة في تمام الساعة الرابعة من عصر هذا اليوم بتوقيت الجزائر بعد الانتهاء من التصحيح والتدقيق والمراجعة، كما تم عقد طلاب هذه المرحلة تلك الاختبارات التي بدأت في السادس من شهر جوان واستمرت إلى اليوم الثامن من نفس الشهر، ولقد بلغ عدد حضور المرشحون نحو 740 مرشح ومرشحة، كما أشارت بعد التقارير الصادرة من وزارة التربية الوطنية بأن نسبة النجاح قد تجاوزت 67 % وهي نسبة مرتفعة قليلا عن العام الماضي في ظل حصول ولاية تيزي على أعلى الدرجات.

من المنتظر خلال ساعات قليلة من الآن الإعلان رسميا عن نتائج شهادة المتوسط في الجزائر، حيث سيتم الاستعلام عن نتائج البيام 2022 من خلال رابط رسمي عن طريق موقع الوزارة والتي ترفع عليه النتيجة حفاظاً على مبدأ السلامة ولتسهيل معرفة النتيجة، حيث أن نشر النتائج إلكترونيا من التدابير الاحترازية التي تعمل على حماية كل من الطلاب وأولياء الأمور.