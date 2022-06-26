استخراج نتائج التعليم المتوسط 2022 bem.onec.dz موقع استخراج نتائج التعليم المتوسط 2022 resultats bem

أخيرا وبعد طول انتظار يترقب الالاف من طلاب شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2022 البيام bem ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 حسب رقم التسجيل حيث انه من المقرر اعتماد النتيجة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة وبالتحديد في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم الاحد بتوقيت الجزائر ولا يفصلنا سواء وقت قليل جداً علي اعتماد النتيجة عبر الموقع الرسمي وهو موقع استخراج نتائج التعليم المتوسط 2022 resultats bem وهو الموقع الوحيد الذي سوف تتوفر علية النتيجة لذلك علي الطلاب فتح الموقع والانتظار حتي يتم اعتمادها بشكل رسمي من جانب وزارة التربية الوطنية.

استخراج نتائج التعليم المتوسط 2022 bem.onec.dz

أصدرت وزارة التربية الوطنية عبر صفحتها الرسمية علي منصات التواصل الاجتماعي “تويتر” بانة سوف يتم اشهار نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2022 في يوم الأحد 26 جوان 2022 بداية من الساعة الرابعة مساء وبالتالي لن يتبقى سواء دقائق علي اعلان النتيجة بشكل رسمي وبالنسبة للمترشحين المتمدرسين والأحرار فانة يمكنهم الحصول علي النتيجة عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وبالنسبة للمرشحين المتمدرسين فانة يمكنهم الحصول عليا من خلال فضاء الأولياء.

يترقب كافة الطلاب ظهور نتائج التعليم المتوسط 2022 في قلق شديد وتوتر حيث يرغب كل طالب في الاطمئنان علي مستقبلة ومعرفة النتائج للاطمئنان ويذكر بان نسبة النجاح تتخطي حاجز الـ 80% علي مستوي الجزائر وصرح مسؤول وزارة التربية الوطنية بان عملية تصحيح أوراق الامتحانات استغرقت حوالي أربع أيام لتصحيح الأوراق كاملة، وكانت مؤشرات النجاح ما بين مقبولة وجيدة وان هناك بعض الامتحانات تمت إعادة التصحيح بها بسبب بعض الاختلافات ويمكن لجميع الطلاب الحصول علي النتيجة فور الإعلان عنها من خلال كتابة رقم التسجيل ورقم السر الخاص به.

موقع استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022