عاجل- روسيا تسيطر على مدينة أوكرانية جديدة

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤولون الأوكرانيون - حسبما أفادت قناة "فرانس 24"- إن القوات الروسية باتت تسيطر على مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية، وذلك بعد قصف عنيف استمر على مدار أسابيع. ومن جانبه، قال عمدة المدينة أولكسندر ستريوك، إن "الروس احتلوا سيفيرودونيتسك بالكامل، وتراجع جيشنا إلى مواقع أكثر استعدادا"، مضيفا أن العديد من المدنيين لجوا إلى مصنع آزوت الضخم للكيماويات، وأن السبيل الوحيد للخروج الآن هو عبر الأراضى التى تسيطر عليها روسيا.

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