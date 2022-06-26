طلب عاجل من أوكرانيا لمجموعة الدول السبع

جدة - نرمين السيد - وكتب كوليبا - فى تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة للتواصل الاجتماعى "تويتر"، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الأحد - "صباح اليوم كانت طفلة أوكرانية نائمة بهدوء فى كييف إلى أن فجّر صاروخ كروز روسى منزلها.. يتعرض كثير من الناس فى أنحاء أوكرانيا لهجمات صاروخية ويجب أن ترد قمة مجموعة السبع بمزيد من العقوبات على روسيا والمزيد من الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا. يجب هزيمة الإمبريالية الروسية المريضة".
يشار إلى أنه فى صباح اليوم، أصيب مبنى سكنى مكون من 9 طوابق بضربة صاروخية روسية على منطقة وسط كييف، وتعرضت الطوابق العلوية من المنزل السكنى لدمار جزئى، ما أسفر عن إصابة خمسة مدنيين ولا تزال جهود الإنقاذ جارية.
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